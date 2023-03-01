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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Землетрясение в Турции не повлияло на стоимость жилья

Сегодня, 14:32
Спрос на приобретение жилья в Турции сильно упал после недавних землетрясений; ряд компаний в РФ даже приостанавливал продажу. Тем не менее, цены держатся на прежнем уровне.

По данным на начало февраля, предоставленным риэлторской компанией Tranio, цены на жилье не снизились: застройщики их держат.

Учредитель компании по зарубежной недвижимости New Real Estate Екатерина Никитина рассказала, что большинство россиян покупает недвижимость в Турции, чтобы получить гражданство через инвестиции от $400 тыс, поскольку кроме Турции из доступных программ других государств — только Гренада и Вануату, пишет NEWS.ru.

Иван Яринковский, один из владельцев компании Propriete Generale Group, считает, что в регионах землетрясения спрос значительно снизится.

Сообщается, что в Турции увеличился спрос на аренду, поскольку жители пострадавших районов переезжают в другие области.

Турецкие риелторы уверяют, что после стихийных бедствий стоимость аренды в ряде областей страны выросла в 1,5–2 раза. Однако, для осуществления серьезной аналитики прошло слишком мало времени.

По словам профессора геологии Окана Тюйсюза, наиболее сейсмически рискованный район, находящийся в популярной среди россиян провинции Анталия — это Демре с одноименным городом, который расположен между Кемером и Фетхие. Стамбул, также, как Анталья, находится на втором уровне по сейсмоопасности.

Ранее сейсмологами были спрогнозированы мощные землетрясения в Стамбуле, которые могут произойти в любой момент. Специалисты убеждены, что по разрушительной силе они могут превзойти бедствия на юго-востоке страны.

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