Жителям России напомнили об увеличении цен на сигареты и жидкости для вейпов

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
INFOX.ru пишет, что в сообщении также указано, что вместе с увеличением стоимости на сигареты, будет поднят и ценник на папиросы.
В итоге, ценик на эти 2 типа товара вырастет до 2063 рублей за тысячу штук, что на 2% выше текущего. При этом стоит учитывать, что к стоимости прибавляется еще 16% расчетной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены. При этом она должна фиксироваться не менее 3536 рублей за тысячу штук. Однако пока показатель был на уровне 3467 рублей.
Также в цене вырастет и акциз на жидкость для электронных сигарет, разница составит 11%. Так, с 1 марта миллилитр жидкости будет стоить 20 рублей, до нововведений его стоимость составляла 18 рублей. За 1кг ставка будет около 8669 рублей. Ранее ее показатель был на уровне 7839 рублей.