Жителям России напомнили об увеличении цен на сигареты и жидкости для вейпов

В итоге, ценик на эти 2 типа товара вырастет до 2063 рублей за тысячу штук, что на 2% выше текущего. При этом стоит учитывать, что к стоимости прибавляется еще 16% расчетной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены. При этом она должна фиксироваться не менее 3536 рублей за тысячу штук. Однако пока показатель был на уровне 3467 рублей.