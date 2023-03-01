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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Жителям России напомнили об увеличении цен на сигареты и жидкости для вейпов

Сегодня, 13:58
С 1 марта в России повысят акцизы на жидкости для вейпов и сигареты. Соответствующий закон был подписан в конце января президентом РФ Владимиром Путиным.

INFOX.ru пишет, что в сообщении также указано, что вместе с увеличением стоимости на сигареты, будет поднят и ценник на папиросы.

В итоге, ценик на эти 2 типа товара вырастет до 2063 рублей за тысячу штук, что на 2% выше текущего. При этом стоит учитывать, что к стоимости прибавляется еще 16% расчетной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены. При этом она должна фиксироваться не менее 3536 рублей за тысячу штук. Однако пока показатель был на уровне 3467 рублей.

Также в цене вырастет и акциз на жидкость для электронных сигарет, разница составит 11%. Так, с 1 марта миллилитр жидкости будет стоить 20 рублей, до нововведений его стоимость составляла 18 рублей. За 1кг ставка будет около 8669 рублей. Ранее ее показатель был на уровне 7839 рублей.

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