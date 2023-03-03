Чемпионат Испании могут остановить из-за судейской ошибки

В "Кадисе" уверены, что судьи допустили халатность, засчитав гол "Эльче" в 17-м туре. Встреча закончилась со счетом 1:1, ответный мяч "Эльче" был забит на 81-й минуте. VAR-бригада не стала проверять мяч на офсайд, хотя получила такую просьбу от судей с поля.