Чемпионат Испании могут остановить из-за судейской ошибки

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу команды.
В "Кадисе" уверены, что судьи допустили халатность, засчитав гол "Эльче" в 17-м туре. Встреча закончилась со счетом 1:1, ответный мяч "Эльче" был забит на 81-й минуте. VAR-бригада не стала проверять мяч на офсайд, хотя получила такую просьбу от судей с поля.
Просьба "Кадиса" переиграть матч с 81-й минуты из-за неправильного гола была отклонена в апелляционном комитете испанского футбола. Клуб обратился в Высший спортивный суд (CAS) и потребовал остановить чемпионат на время разбирательств.