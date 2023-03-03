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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Чемпионат Испании могут остановить из-за судейской ошибки

Сегодня, 13:51
Футбольный клуб "Кадис" требует остановить чемпионат Испании.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу команды.

В "Кадисе" уверены, что судьи допустили халатность, засчитав гол "Эльче" в 17-м туре. Встреча закончилась со счетом 1:1, ответный мяч "Эльче" был забит на 81-й минуте.  VAR-бригада не стала проверять мяч на офсайд, хотя получила такую просьбу от судей с поля.

Просьба "Кадиса" переиграть матч с 81-й минуты из-за неправильного гола была отклонена в апелляционном комитете испанского футбола. Клуб обратился в Высший спортивный суд (CAS) и потребовал остановить чемпионат на время разбирательств.

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