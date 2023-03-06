Первый театральный сезон прошел в ЮФУ

— Нередко студенты делают доклады или выступают на семинарах таким образом, что даже их одногруппники не всегда понимают, о чем идет речь. Это от недостатка умения выделять главное в своей речи, чему и учит сцена. Я могу направить, дать тенденцию и научить нескольким упражнениям, но, чтобы перешагнуть через внутренний барьер, студент должен сам регулярно работать над собой, начиная с самой речи и заканчивая ясностью её посыла, — отметила Кристина Гаврюкова.