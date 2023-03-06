Первый театральный сезон прошел в ЮФУ

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
В этот раз, помимо показа театральной постановки по мотивам произведений Василия Шукшина, участники посетили мастер-класс и экскурсию по истории архитектуры театра.
В этот день Ростовский а кадемический театр драмы имени М. Горького посетило около тысячи человек, причем все они являлись студентами или сотрудниками Южного федерального университета.
Ректор ЮФУ Инна Шевченко также в этот вечер посетила театр. В университете уже сложилась добрая традиция совместного посещени я театральных постановок со студентами и сотрудниками вуза, поэтому мероприятие такого масштаба тем более не стало исключением.
— Университет, это не только образовательный и научно-исследовательский центр, но и центр культуры, который призван воспитывать молодежь. Третья миссия университета, как раз и заключается в удовлетворении потребностей личности, сохранении и развитии ее нравственных и культурных традиций, — пояснила Инна Шевченко.
В фойе и других зонах театра гостей встречали костюмированные герои классических произведений, известные писатели и загадочные мимы. Музыка, которая наполняла помещение известными увертюрами, не только настраивала на уют, но и создавала теплую дружескую атмосферу, заполняя все свободные места в зале ценителями искусства.
Гости смотрели спектакль «Заходите раз пришли», созданный по мотивам рассказов Василия Шукшина, среди которых «Сельские жители», «Степкина любовь», «Микроскоп» и др. Это постановка о простых деревенских жителях, наполненная житейской мудростью и юмором, где каждый из героев выносил на суд зрителя свою «маленькую трагедию», с которой самостоятельно справиться не мог.
Помимо театральной постановки, участников проекта ЮФУ в этот день состоялась и экскурсия, которую провел профессор кафедры истории архитектуры, искусства и архитектурной реставрации ААИ ЮФУ Сергей Алексеев.
Он рассказал участникам экскурсии об истории здания Ростовского драматического театра им. М. Горького и подчеркнул его значение для культурного наследия не только донской столицы, но и страны в целом, а также всего мира.
— Нигде в России, кроме Новосибирска, вы не найдёте театрального здания, равного по значимости уровня архитектуры театру Горького, потому что оно совмещает в себе классические и авангардные принципы, — пояснил профессор, а после предложил ознакомится с выставкой «Ростовские гиганты — свидетели века», которая была посвящена архитектурному авангарду.
Стоит отметить, что днем ранее в рамках Первого театрального сезона Южного федерального университета, продолжающего проект «Интеллектуальный досуг» прошел мастер класс от заслуженной артистки Российской федерации Кристины Гаврюковой.
По словам актрисы, даже за один часовой мастер-класс со студентами ЮФУ, она смогла донести до участников несколько действенных театральных упражнений, направленных на развитие памяти и внимания, а также рассказать как преодолеть волнение и стеснение на публике.
— Нередко студенты делают доклады или выступают на семинарах таким образом, что даже их одногруппники не всегда понимают, о чем идет речь. Это от недостатка умения выделять главное в своей речи, чему и учит сцена. Я могу направить, дать тенденцию и научить нескольким упражнениям, но, чтобы перешагнуть через внутренний барьер, студент должен сам регулярно работать над собой, начиная с самой речи и заканчивая ясностью её посыла, — отметила Кристина Гаврюкова.
Все посетители театра в этот вечер привнесли в свою жизнь нечто новое. Студенты охотно делились эмоциями и говорили, что теперь гораздо чаще будут посещать театральные постановки, а также интересоваться культурной жизнью своего города. Ведь первые театральные сезоны ЮФУ открыли для многих абсолютно новый мир, в котором искусство не только объединяет людей, но и помогает понять, что все мы одна большая семья.