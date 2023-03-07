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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Китай обвинил США в двойных стандартах в вопросах Украины и Тайваня

Сегодня, 08:26
МИД КНР считает, что Соединенные Штаты применяют двойные стандарты в отношении Тайваня и Украине. Об этом заявил глава ведомства Цинь Ган.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости», в китайском МИД заявили, что США поддерживает территориальную целостность Украины, вместе с этим забывая о суверенитете Китая по вопросу Тайваня. По мнению главы китайского МИД, таким образом Вашингтон использует в своей политике двойные стандарты.

Цинь Ган подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие на Тайвань, нарушая двустороннее соглашение от 1982 года. В то же время Вашингтон призывает Пекин не поставлять оружие в РФ.

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