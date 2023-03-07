Китай обвинил США в двойных стандартах в вопросах Украины и Тайваня

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости», в китайском МИД заявили, что США поддерживает территориальную целостность Украины, вместе с этим забывая о суверенитете Китая по вопросу Тайваня. По мнению главы китайского МИД, таким образом Вашингтон использует в своей политике двойные стандарты.
Цинь Ган подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие на Тайвань, нарушая двустороннее соглашение от 1982 года. В то же время Вашингтон призывает Пекин не поставлять оружие в РФ.