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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Эксперты рассказали, чем закончится приватизация ЖКХ

Сегодня, 12:11
Меры по обновлению инфраструктуры ЖКХ за счет постоянного роста тарифов не принесут желаемых результатов, даже если ежегодно поднимать тарифы в два раза выше инфляции.

Как пишет Infox со ссылкой на «Накануне.ru», первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал, что, вероятно, в 2023 году индексации тарифов ЖКХ удастся избежать, благодаря уровню текущей инфляции. Однако в целях предупреждения упадка сферы ЖКХ, возможно, объекты будут отдавать в концессию крупному бизнесу.

В связи с этим у многих специалистов возникают опасения в том, что коммунальные услуги существенно подорожают, ведь олигархи придут в эту сферу, чтобы зарабатывать, а не заниматься благотворительностью, и оплата проведенных ими работ ляжет на плечи населения.

Сейчас объекты ЖКХ запрещено передавать в собственность, однако закон о приватизации позволяет делать это в определенных условиях. Как только соответствующее решение будет принято, рост тарифов может стать неконтролируемым, а идея коммунального хозяйства утратит свою суть, поскольку хозяйство превратится в частное.

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