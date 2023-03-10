Эксперты рассказали, чем закончится приватизация ЖКХ

В связи с этим у многих специалистов возникают опасения в том, что коммунальные услуги существенно подорожают, ведь олигархи придут в эту сферу, чтобы зарабатывать, а не заниматься благотворительностью, и оплата проведенных ими работ ляжет на плечи населения.