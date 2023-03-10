Эксперты рассказали, чем закончится приватизация ЖКХ

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Как пишет Infox со ссылкой на «Накануне.ru», первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал, что, вероятно, в 2023 году индексации тарифов ЖКХ удастся избежать, благодаря уровню текущей инфляции. Однако в целях предупреждения упадка сферы ЖКХ, возможно, объекты будут отдавать в концессию крупному бизнесу.
В связи с этим у многих специалистов возникают опасения в том, что коммунальные услуги существенно подорожают, ведь олигархи придут в эту сферу, чтобы зарабатывать, а не заниматься благотворительностью, и оплата проведенных ими работ ляжет на плечи населения.
Сейчас объекты ЖКХ запрещено передавать в собственность, однако закон о приватизации позволяет делать это в определенных условиях. Как только соответствующее решение будет принято, рост тарифов может стать неконтролируемым, а идея коммунального хозяйства утратит свою суть, поскольку хозяйство превратится в частное.