«Не поцелуями доказывай любовь»: как воспитывали детей в Ростове и Нахичевани-на-Дону

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Детей закаливали, заставляли делать гимнастику, учить иностранные языки. Конечно, учили их и правилам хорошего тона. Девочек (а обучение было раздельным) обучали домоводству, из них старались воспитать благородных девиц.
Обращалось внимание на искусство общения. Пренебрежение, грубость были недопустимы, а важным качеством было послушание. Учили чтить родителей и старших.
Большое внимание уделялось музыке. Почти все дети играли на музыкальных инструментах. Были даже семейные оркестры. Особенно семейные оркестры были популярны в Нахичевани. Кто-то играл на скрипке, кто-то музицировал на виолончели, а кто-то аккомпанировал на пианино или аккордеоне.
Но особенно детей старались приучать к порядку, дисциплине, самоанализу. С моей точки зрения, воспитание детей в Ростове и Нахичевани до октябрьской революции 1917 года − это определенный образ жизни, поведения, свод традиций и правил. Некоторые из них сегодня кажутся несколько суровыми или даже странными.
Считаю, что яркой иллюстрацией того, как воспитывали детей в старом Ростове и Нахичевани, являются письма своим внукам известного общественного деятеля Ростова и Нахичевани, гласного Нахичеванской Думы и публициста Григория Христофоровича Чалхушьяна. Эти письма опубликованы в Интернете и в книгах известного профессора, журналиста и краеведа Владислава Вячеславовича Смирнова.
Кстати, внуки Чалхушьяна стали известными людьми в нашем городе, прославленными учеными.
Вторая дочь Григория Чалхушьяна, Изабелла, вышла замуж за экономиста из Нахичевани Григория Лукьяновича Хазагерова. Его отец имел фабрику «сухих и на масле приготовляемых красок». Эта фабрика находилась на Базарной площади Нахичевани. У Григория Хазагерова и Изабеллы Чалхушьян в 1927 году родился сын Томас.
Томас Григорьевич Хазагеров стал профессором Ростовского государственного университета, известным исследователем лингвистики, филологом. Его племянник Георгий Георгиевич Хазагеров тоже профессор Южного федерального университета, известный филолог.
Так вот, одно письмо, которое Чалхушьян писал своему внуку, тогда маленькому Томику, хотел бы процитировать: «Мой дорогой Томик! Я желаю тебе, чтобы ты был в жизни счастливым, а счастливым будешь, только когда изменишь свой характер. Характер у тебя тяжелый, неуступчивый. Ты должен взять себя в руки, познавать свои ошибки и не ошибаться. Каждый день, когда будешь просыпаться и вставать, ты поразмысли хорошенько, что ты должен делать в этот день. Вечером, когда ты будешь ложиться, чтобы уснуть, ты должен отчитаться себе, что ты сделал в этот день худого. Относись к себе всегда строго, требуй все от себя, не вини других. Умный человек прежде всего должен винить себя за ошибки… Люби маму и папу не на словах и не поцелуями доказывай любовь, а только своим поведением… Дед сегодня жив, а завтра его не станет. Пусть эти строки останутся всегда в твоей памяти, все, что я тебе говорил, но „verba volant“ (слова летят), говорили римляне, и ты моих слов не ловил, чтобы удержать их в памяти… Целую тебя крепко, дедушка Гриша. 7 июля 1937 года».
В возрасте 77 лет, 1 марта 1939 года, Григорий Чалхушьян умрет от сердечного приступа на улице, когда узнает о расстреле своих сыновей, в сталинские годы они были репрессированы.
Но мне особо запомнились слова «verba volant», которые написал в 1937 году Чалхушьян своему внуку Томику. Эти слова из латинской пословицы «Verba volant, scripta manent». Если переводить буквально, то это означает − «слова улетают, написанное остается».
То есть детей в старом Ростове и Нахичевани учили еще и очень ответственно относиться к тому, что говоришь, а тем более пишешь.
Старый Ростов и Нахичевань-на-Дону подарили миру многих известных ученых, писателей, поэтов, художников, музыкантов и общественных деятелей. И я уверен, что хорошее воспитание детей сыграло в этом немаловажную роль.
Георгий Багдыков