«Не поцелуями доказывай любовь»: как воспитывали детей в Ростове и Нахичевани-на-Дону

Так вот, одно письмо, которое Чалхушьян писал своему внуку, тогда маленькому Томику, хотел бы процитировать: «Мой дорогой Томик! Я желаю тебе, чтобы ты был в жизни счастливым, а счастливым будешь, только когда изменишь свой характер. Характер у тебя тяжелый, неуступчивый. Ты должен взять себя в руки, познавать свои ошибки и не ошибаться. Каждый день, когда будешь просыпаться и вставать, ты поразмысли хорошенько, что ты должен делать в этот день. Вечером, когда ты будешь ложиться, чтобы уснуть, ты должен отчитаться себе, что ты сделал в этот день худого. Относись к себе всегда строго, требуй все от себя, не вини других. Умный человек прежде всего должен винить себя за ошибки… Люби маму и папу не на словах и не поцелуями доказывай любовь, а только своим поведением… Дед сегодня жив, а завтра его не станет. Пусть эти строки останутся всегда в твоей памяти, все, что я тебе говорил, но „verba volant“ (слова летят), говорили римляне, и ты моих слов не ловил, чтобы удержать их в памяти… Целую тебя крепко, дедушка Гриша. 7 июля 1937 года».