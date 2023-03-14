Ученые обнаружили токсичные вещества в туалетной бумаге по всему миру

Эти соединения не разлагаются в естественной среде, и могут стать причиной загрязнения воды при смывании в унитаз и попадании на очистные сооружения. Токсины могут вызывать дисфункцию репродуктивной системы, заболевания печени и щитовидной железы, онкологию.