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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Ученые обнаружили токсичные вещества в туалетной бумаге по всему миру

Сегодня, 14:44
В туалетной бумаге из разных стран и континентов обнаружены токсичные соединения PFAS. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Флориды.

Как сообщает телеканал «360», исследователи проверили образцы более 20 брендов туалетной бумаги из Западной Европы, Южной и Северной Америки, Африки. В каждом из образцов были выявлены «вечные химикаты» - PFAS.

Эти соединения не разлагаются в естественной среде, и могут стать причиной загрязнения воды при смывании в унитаз и попадании на очистные сооружения. Токсины могут вызывать дисфункцию репродуктивной системы, заболевания печени и щитовидной железы, онкологию.

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