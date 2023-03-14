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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

В ВОЗ заявили о возможном завершении пандемии ковида до конца 2023 года

Сегодня, 14:45
В 2023 году с большей долей вероятности пандемия коронавируса будет завершена. Такое мнение высказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, глава ВОЗ заявил, что на данный момент ситуация в мире по заболеванию COVID-19 лучше, чем на начало пандемии. То есть, еженедельное число зарегистрированных смертей от ковида находится на самой низкой отметке с тех пор, как ВОЗ впервые назвала «пандемией» распространение коронавируса.

Данные о снижении заболеваемости ковидом по всему миру и уменьшении смертности от заболевания позволяют предположить, что уже в этом году будет объявлено о завершении пандемии.

#В мире
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