В ВОЗ заявили о возможном завершении пандемии ковида до конца 2023 года

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, глава ВОЗ заявил, что на данный момент ситуация в мире по заболеванию COVID-19 лучше, чем на начало пандемии. То есть, еженедельное число зарегистрированных смертей от ковида находится на самой низкой отметке с тех пор, как ВОЗ впервые назвала «пандемией» распространение коронавируса.