Записать ребенка в школу можно уже с 1 апреля 2023 года. Есть ли какие-то нововведения в порядке записи в первый класс? Можно ли сделать это не посещая школу? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем материале.

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