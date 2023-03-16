Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Пока родители выпускников озадачены подготовкой детей к ЕГЭ, мамы и папы будущих первоклассников уже собирают информацию о школах, в которые будут подавать документы. С 2022 года порядок зачисления детей в школу существенно изменился. Теперь прием документов ведется в два этапа.
С 1 апреля по 30 июня документы в школу вправе подать родители детей, имеющих регистрацию на территории, закрепленной за данным учебным заведением. В этот же период принимают заявления от родителей детей, имеющих преимущественное, внеочередное и первоочередное право быть зачисленными на обучение. Речь идет о тех, кто имеет определенные льготы от государства (дети погибших военнослужащих, дети-инвалиды и пр.). Полный список можно узнать тут.
Также преимущественное право при зачислении имеют будущие ученики, у которых старшие братья и сестры уже учатся в данной школе. Все эти изменения, как пояснил министр просвещения России Сергей Кравцов, сильно упростят жизнь многих семей.
Второй этап записи в первый класс проходит с 6 июля по 5 сентября. В этот временной период подать заявки на обучение в школу могут те, кто прописан в другом месте, но хочет учиться именно в данном учебном заведении. Как правило, к началу июля все заявители уже проинформированы о приеме детей в школу, и на оставшиеся свободные места руководство может принять всех желающих из других районов.
В первую очередь руководство учебного заведения принимает заявления от родителей, чьи дети прописаны на территории, закрепленной за данной школой. Такое правило прописано в законе «Об образовании». Значит, мамам и папам будущих первоклассников необходимо точно знать, закреплен ли их микрорайон за данной школой. Бывает, что взрослые ошибочно думают, что если они живут в том же административном районе, где расположена школа, то при обращении туда отказа в записи точно не будет. Это не совсем верный подход.
Для каждой школы определен перечень адресов, по которым прежде всего производится зачисление. Ознакомиться с данным списком можно, обратившись в само учебное заведение, в образовательное ведомство или же на веб-ресурсы данных организаций, где должна быть предоставлена вся исчерпывающая информация. Для Ростова-на-Дону будет актуален этот список.
В первый класс принимают несовершеннолетних с семи лет. Может ли ребенок пойти в школу с 8 лет? Да, может. Но это предельный возраст для первоклассника. Ребенка старше попросту не примут во избежание нарушения закона. Также часто родители желают отдать сына или дочь в школу с 6 лет. Как оказалось, минимальный возраст для записи на учебу — 6,5 лет.
Обязательных документов, которые потребуются для записи ребенка в первый класс, немного. Это паспорт родителя, который будет заполнять заявление, а также свидетельство о рождении будущего первоклассника. Остальные документы могут потребоваться по необходимости, при возникновении дополнительных вопросов или условий для льготного зачисления, к примеру. К числу таких дополнительных документов относятся справка с места жительства, документ, доказывающий родство между братьями и сестрами, свидетельство опекуна и пр.
Могут ли дошкольнику отказать в зачислении в районную школу (по прописке), ссылаясь на отсутствие мест? Вот как на этот вопрос в прошлом году ответил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
«В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано по причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае родители должны обратиться в управление образования по месту жительства для решения вопроса об устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию», — разъяснил он.
В этой связи родителям рекомендуется не откладывать такой важный вопрос, как зачисление ребенка в школу, и подавать заявку уже в первых числах апреля.
Записать дошкольника на учебу можно в онлайн-формате, воспользовавшись современными электронными услугами. Многие выбирают проверенный способ — прийти и написать заявление в школе, чтобы заранее познакомиться с обстановкой, представителями администрации и пр.
Ростовские родители могут выбрать один из удобных им способов записи дошкольника на обучение в учебное заведение. Прежде всего, это можно сделать непосредственно в школе, обратившись в администрацию. Для сильно занятых родителей есть другой вариант — отправить заявление с копиями документов через почту заказным письмом с уведомлением или через сайт «Госуслуги». Также можно обратиться за данной услугой в МФЦ.
На официальном портале администрации Ростова функционирует электронный сервис для записи детей в 1-й — 11-й классы. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе, открыть личный кабинет, войти в сервис и заполнить электронный бланк заявления, а также приложить сканы требуемых документов. Здесь вы найдете ответы на самые часто задаваемые вопросы о приеме детей в 1-й класс.
Если гражданин не может пользоваться «Госуслугами», есть альтернатива обратиться в МФЦ. Здесь ему помогут операторы: заполнят заявление, прикрепят документы и отправят все это по нужному адресу.
Способ подачи заявления на прием в первый класс через «Госуслуги» пока остается наиболее популярным среди ростовчан из-за оперативности и отсутствия необходимости стоять в очередях. Цифровая площадка позволяет в режиме онлайн отправить заявку, а ответ о рассмотрении заявления родители получают в личном кабинете и на электронной почте.