Ростовчане дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Оценивать представителей власти и отправлять в отставку самых нерадивых каждый год — с таким предложением выступила фракция «Новые люди» в Госдуме. Если этот законопроект примут, у жителей Ростовской области появится возможность оказывать прямое влияние на управление регионом.
Онлайн-опрос предлагают проводить на «Госуслугах». В нем сможет принять участие каждый. При этом никаких дополнительных бюджетных вложений не потребуются – площадка уже адаптирована под проведение подобных исследований.
Участники опроса будут оценивать деятельность практически всех представителей местной власти: депутатов разных уровней, глав городов и губернаторов.
По мнению одного из авторов законопроекта, лидера фракции «Новые люди» Алексея Нечаева, гражданам оставляют все меньше возможностей показывать свое отношение к власти. Например, в большинстве российских городов отменили прямые выборы мэров.
«Недавно право выбирать главу города отобрали у Новосибирска. Мы были против, потому что без обратной связи система не может работать адекватно: многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель — сами жители. Поэтому мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу мэров и депутатов через «Госуслуги», без лишней бюрократии и сложностей», — подчеркнул Нечаев.
Это вполне логично. Выборы глав регионов и депутатов разных уровней проходят раз в 5 лет. За этот период отношение к человеку, который занимает определенный пост, может резко поменяться. Представители партии «Новые люди» считают, что ежегодная оценка сблизит граждан и органы власти. При этом будут выявлены проблемные моменты, а планы работы скорректированы. Если же за несколько лет чиновник не оправдает ожиданий, то речь уже пойдет о его отставке.
Нечаев добавил, что пока шкала оценок предельно проста. После одобрения законопроекта можно будет заняться его развитием. В результате граждане получат настоящую экосистему прямой демократии.