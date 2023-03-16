Ростовчане дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»

Это вполне логично. Выборы глав регионов и депутатов разных уровней проходят раз в 5 лет. За этот период отношение к человеку, который занимает определенный пост, может резко поменяться. Представители партии «Новые люди» считают, что ежегодная оценка сблизит граждан и органы власти. При этом будут выявлены проблемные моменты, а планы работы скорректированы. Если же за несколько лет чиновник не оправдает ожиданий, то речь уже пойдет о его отставке.