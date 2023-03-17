rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Роулинг призналась, что осознавала последствия своих взглядов на трансгендеров

Сегодня, 11:33
Писательница Джоан Роулинг в интервью ведущей подкаста The Witch Trials of JK Rowling («Охота за ведьмой Джоан Роулинг») Меган Фелпс-Роупер призналась, что осознавала последствия своих высказываний о трансгендерах.

По данным The Guardian, Роулинг опасается за свою жизнь из-за угроз и обвинений в неуважительном отношении к трансгендерам, пишет 360tv.ru.

Писательница известна своим критическим отношением к трансгендерам и назвала движение «абсолютно нелиберальным и сомнительным по своим идеям». Роулинг признала, что понимает, что ее высказывания могут разозлить ее поклонников, но все равно придерживается своей позиции и готова сражаться с трансгендерным движением, которое, по ее словам, демонизирует тех, кто не похож на них.

По мнению Роулинг, она сопоставима со своим персонажем Гарри Поттером, который боролся с пожирателями смерти, демонизировавшими и дегуманизировавшими тех, кто не походил на них.

Ранее канадский художник Лор решил избавить книги о Гарри Поттере от имени их автора Дж. К. Роулинг, выступая «против трансфобных взглядов» писательницы.

#Культура#В мире
Подпишитесь
Ростовский депутат Бородай прогнозирует эскалацию конфликта на Украине летом 2023-го
Сегодня, 08:06
Тела погибших при пожаре сотрудников ПУ ФСБ в Ростове пока опознать не удалось
Сегодня, 07:27
В Ростовской области к награде представили шахтера, спасшего детей из огня
Сегодня, 09:13
В финансировании ВСУ обвинили 34-летнего уроженца Ростовской области
Сегодня, 06:58
Политолог Сухарь пояснил, почему в Ростовской области не вводят военное положение
Сегодня, 07:54
На всех тротуарах Ростова обещают сделать пандусы к 2024 году
Сегодня, 07:23