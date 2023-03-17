Роулинг призналась, что осознавала последствия своих взглядов на трансгендеров

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
По данным The Guardian, Роулинг опасается за свою жизнь из-за угроз и обвинений в неуважительном отношении к трансгендерам, пишет 360tv.ru.
Писательница известна своим критическим отношением к трансгендерам и назвала движение «абсолютно нелиберальным и сомнительным по своим идеям». Роулинг признала, что понимает, что ее высказывания могут разозлить ее поклонников, но все равно придерживается своей позиции и готова сражаться с трансгендерным движением, которое, по ее словам, демонизирует тех, кто не похож на них.
По мнению Роулинг, она сопоставима со своим персонажем Гарри Поттером, который боролся с пожирателями смерти, демонизировавшими и дегуманизировавшими тех, кто не походил на них.
Ранее канадский художник Лор решил избавить книги о Гарри Поттере от имени их автора Дж. К. Роулинг, выступая «против трансфобных взглядов» писательницы.