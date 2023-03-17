Роулинг призналась, что осознавала последствия своих взглядов на трансгендеров

Писательница известна своим критическим отношением к трансгендерам и назвала движение «абсолютно нелиберальным и сомнительным по своим идеям». Роулинг признала, что понимает, что ее высказывания могут разозлить ее поклонников, но все равно придерживается своей позиции и готова сражаться с трансгендерным движением, которое, по ее словам, демонизирует тех, кто не похож на них.