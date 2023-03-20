Названа предполагаемая причина отказа США от использования доллара

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
По словам специалиста, США могут рассмотреть альтернативу национальной валюте, если увидят в этом выгоду, пишет infox.ru. Один из рисков — возможность замораживания долларовых активов и обесценивание валюты при прекращении повышения процентной ставки.
В перспективе, возможно, появится региональная валюта, например, общая для США и Канады. Однако аналитик подчеркнул, что переход будет возможен только при явной выгоде для США и сознательным, добровольным выбором, а не вынужденным шагом.