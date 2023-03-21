29 НКО из Ростовской области получили более 100 млн рублей в виде грантов

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Затронули в процессе беседы и деятельность НКО, а после подписали соглашение о сотрудничестве между региональной общественной палатой и областным отделением Комитета семей воинов Отечества.
Как отметил министр региональной политики и массовых коммуникаций Дмитрий Шарков, задачей специального конкурса Фонда президентских грантов стала поддержка НКО. Именно эти организации были задействованы в реализации проектов, связанных с оказанием помощи жителям Донбасса, пострадавшим, беженцам и другим уязвимым группам граждан.
— По количеству победителей и объему поддержки Ростовская область стала одним из лидеров в стране, уступив лишь Москве. Это свидетельствует о том, что некоммерческий сектор донского региона сегодня очень активен в решении актуальных задач государственного масштаба, — пояснил министр.
По его словам, гражданское общество нашей страны сегодня столкнулось с беспрецедентными вызовами. И представители общественной палаты одними из первых включились в процесс оказания поддержки жителям Донбасса и участникам спецоперации, что должно стать примером для других институтов гражданского общества.
— Региональной общественной палате необходимо активно взаимодействовать с НКО, оказывать им всестороннюю помощь и поддержку, а слова Президента России Владимира Владимировича Путина «Единство граждан России - это основа для достижения самых высоких целей страны» необходимо взять за основу нашей совместной работы, — сказал Дмитрий Шарков.
В своем выступлении министр подчеркнул, что в текущем году перед общественниками стоит решение задач, поставленных губернатором Ростовской области, среди которых не только развитие некоммерческого сектора, но и взаимодействие с гражданским сектором новых российских регионов.
Стоит отметить, что обсуждение взаимодействия общественников с НКО, которому уделили большой промежуток времени во время совещания, было продиктовано определенными обстоятельствами. Так как 29 социально ориентированных некоммерческих организаций Ростовской области в прошлом году выиграли гранты на сумму более 100 млн рублей.