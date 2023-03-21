29 НКО из Ростовской области получили более 100 млн рублей в виде грантов

— По количеству победителей и объему поддержки Ростовская область стала одним из лидеров в стране, уступив лишь Москве. Это свидетельствует о том, что некоммерческий сектор донского региона сегодня очень активен в решении актуальных задач государственного масштаба, — пояснил министр.