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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

В России могут ввести запрет на импорт пластиковых товаров

21 марта 2023, 14:27
Министерство промышленности и торговли России инициировало запрет импорта некоторых товаров из пластика. Их планируется заменить аналогами из биоразлагаемых материалов.

Всего в перечень попали 28 товаров, среди которых контейнеры, стаканчики, одноразовая посуда, пакеты и ватные палочки.

Министерство проводит консультации с представителями бизнес-сообщества и соответствующих организаций по вопросам перехода на альтернативы в различных областях одноразовой продукции, сообщает 360tv.ru.

Эксперты будут оценивать жизнеспособность альтернатив, доступность их производства в России и готовность компаний инвестировать в конверсионные технологические линии, производящие как упаковку, так и конечные потребительские товары. Также рассматривается ограничение на производство такой продукции внутри страны.

Отмечается, что если произойдет полный запрет на пластик, то ряд компаний может столкнуться с трудностями, поскольку они не смогут быстро заменить импортные поставки необходимого материала. В этом случае цены на товары поднимутся на 20-25%. Особенно это затронет отрасли, связанные с доставкой еды.

#Экономика
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