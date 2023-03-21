В России могут ввести запрет на импорт пластиковых товаров

Отмечается, что если произойдет полный запрет на пластик, то ряд компаний может столкнуться с трудностями, поскольку они не смогут быстро заменить импортные поставки необходимого материала. В этом случае цены на товары поднимутся на 20-25%. Особенно это затронет отрасли, связанные с доставкой еды.