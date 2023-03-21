В России могут ввести запрет на импорт пластиковых товаров

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Всего в перечень попали 28 товаров, среди которых контейнеры, стаканчики, одноразовая посуда, пакеты и ватные палочки.
Министерство проводит консультации с представителями бизнес-сообщества и соответствующих организаций по вопросам перехода на альтернативы в различных областях одноразовой продукции, сообщает 360tv.ru.
Эксперты будут оценивать жизнеспособность альтернатив, доступность их производства в России и готовность компаний инвестировать в конверсионные технологические линии, производящие как упаковку, так и конечные потребительские товары. Также рассматривается ограничение на производство такой продукции внутри страны.
Отмечается, что если произойдет полный запрет на пластик, то ряд компаний может столкнуться с трудностями, поскольку они не смогут быстро заменить импортные поставки необходимого материала. В этом случае цены на товары поднимутся на 20-25%. Особенно это затронет отрасли, связанные с доставкой еды.