rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:46

Published Сегодня, 18:46

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Принят закон о госфинансировании детских фильмов

22 марта 2023, 18:46
Изменения в законодательстве, принятые Государственной Думой Российской Федерации в III чтении, позволят полностью государственно финансировать производство и прокат российских фильмов для детей и юношества.

Как передает infox.ru со ссылкой на агентство «Интерфакс», закон был принят в рамках патриотической инициативы и направлен на воспитание подрастающего поколения через кино.

Под фильмами для детей и юношества понимаются кинокартины, предназначенные для просмотра детьми до 18 лет, которые имеют сценарий и по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению касаются физического, духовного, умственного и нравственного развития детей.

Принятие данного закона позволит государству финансировать производство и прокат таких фильмов в размере 100% от их сметной стоимости. Решение о госфинансировании фильмов будет принимать Министерство культуры.

Подпишитесь
Ростовчан пугают опасный туберкулез, неуправляемые трамваи и жаркое лето
Сегодня, 14:28
Дети из Ростовской области разбили копилку, чтобы участникам СВО купили конфеты
Сегодня, 13:24
Сошедший с рельсов трамвай протаранил дом в Ростове-на-Дону днем 22 марта
Сегодня, 12:55
Суд по делу экс-главы Минздрава Ростовской области отложили из-за болезни подсудимого
Сегодня, 12:29
Ростовский Экзюпери: как донской писатель Петроний Гай Аматуни покорял небо
Сегодня, 05:16
Квартиры с ключами через полгода в ЖК «Измаильский экоквартал»
Сегодня, 08:37