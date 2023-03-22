Принят закон о госфинансировании детских фильмов

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Как передает infox.ru со ссылкой на агентство «Интерфакс», закон был принят в рамках патриотической инициативы и направлен на воспитание подрастающего поколения через кино.
Под фильмами для детей и юношества понимаются кинокартины, предназначенные для просмотра детьми до 18 лет, которые имеют сценарий и по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению касаются физического, духовного, умственного и нравственного развития детей.
Принятие данного закона позволит государству финансировать производство и прокат таких фильмов в размере 100% от их сметной стоимости. Решение о госфинансировании фильмов будет принимать Министерство культуры.