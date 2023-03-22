В РФ могут ввести штрафы за скручивание пробега автомобилей

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», идея предполагает введение штрафов за корректировку показаний одометра. Размер штрафов составит 300 тысяч рублей для физических лиц и до миллиона рублей — для юридических лиц.
Замдиректора по рискам компании «Альфа-Лизинг» Дмитрий Кудрявцев в комментарии по поводу возможного нововведения предложил пойти дальше, последовав опыту Германии, где за скручивание пробега могут приговорить к году тюремного заключения. Эта мера следует из понимания того, что скручивание пробега авто — вовсе не безобидная хитрость. Поддавшись на уловки недобросовестных продавцов, желающих продать машину подороже, новый владелец будет эксплуатировать автомобиль, не понимая, что он находится в аварийном состоянии, а это всерьез угрожает безопасности движения.
Данная мера особенно актуальна в связи с дефицитом импортных машин, возникшим после введения международных санкций против РФ. На фоне расширения вторичного рынка автомобилей в России только в премиум-сегменте скрученный пробег фиксируют в каждом третьем случае.