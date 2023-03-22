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Posted Сегодня, 18:34

Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

В РФ могут ввести штрафы за скручивание пробега автомобилей

22 марта 2023, 18:34
С соответствующей инициативой выступила ассоциация «Российские автомобильные дилеры».

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», идея предполагает введение штрафов за корректировку показаний одометра. Размер штрафов составит 300 тысяч рублей для физических лиц и до миллиона рублей — для юридических лиц.

Замдиректора по рискам компании «Альфа-Лизинг» Дмитрий Кудрявцев в комментарии по поводу возможного нововведения предложил пойти дальше, последовав опыту Германии, где за скручивание пробега могут приговорить к году тюремного заключения. Эта мера следует из понимания того, что скручивание пробега авто — вовсе не безобидная хитрость. Поддавшись на уловки недобросовестных продавцов, желающих продать машину подороже, новый владелец будет эксплуатировать автомобиль, не понимая, что он находится в аварийном состоянии, а это всерьез угрожает безопасности движения.

Данная мера особенно актуальна в связи с дефицитом импортных машин, возникшим после введения международных санкций против РФ. На фоне расширения вторичного рынка автомобилей в России только в премиум-сегменте скрученный пробег фиксируют в каждом третьем случае.

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