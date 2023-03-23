Донские депутаты оценили итоги пятилетней работы сенатора РФ Ирины Рукавишниковой

«За последние пять лет мы очень серьезно продвинулись в реализации законодательных инициатив на федеральном уровне. Практически ежемесячно федеральный парламент принимает то или иное решение, основанное на инициативах Ростовской области. Я считаю, что свою пятилетку в Совете Федерации Ирина Валерьевна отработала на «отлично». Результаты значимые, очень важные для Ростовской области. А региональная инициатива, реализуемая на федеральном уровне, приносит пользу всем регионам России», – уверен председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.