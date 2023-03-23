Донские депутаты оценили итоги пятилетней работы сенатора РФ Ирины Рукавишниковой

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
В настоящее время в Госдуму РФ от донских парламентариев внесено 109 законодательных инициатив и предложений, 86 из них уже приняты и вступили в силу. Выходя на федеральный уровень, донские инициативы приносят пользу всем регионам России.
«За последние пять лет мы очень серьезно продвинулись в реализации законодательных инициатив на федеральном уровне. Практически ежемесячно федеральный парламент принимает то или иное решение, основанное на инициативах Ростовской области. Я считаю, что свою пятилетку в Совете Федерации Ирина Валерьевна отработала на «отлично». Результаты значимые, очень важные для Ростовской области. А региональная инициатива, реализуемая на федеральном уровне, приносит пользу всем регионам России», – уверен председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Среди донских инициатив, нашедших поддержку на федеральном уровне, - поддержка участников СВО. Так, например, были введены кредитные каникулы для военнослужащих и членов их семей, приостановлены судебные и исполнительные производства по делам, где ответчиком является участник боевых действий. Кроме того, запрещено расторгать трудовые договоры и служебные контракты с мобилизованными работниками.
В Госдуму также внесены поправки о расширении статуса ветерана боевых действий и об оказании бесплатной правовой помощи военнослужащим, добровольцам и членам их семей.
Подготовлены законопроекты о дополнительных гарантиях возвращения на прежнее рабочее место мобилизованных, которые ранее работали по срочному трудовому договору.
С 1 января 2023 года вступили в силу нормы о снятии ограничений для совместного пребывания в больницах родителей с детьми-инвалидами независимо от возраста ребенка.
Также принято решение об обязательном обеспечении горячим питанием школьников и студентов до 18 лет, имеющих ограниченные возможности здоровья, предоставлении права бесплатного проезда для родителей, сопровождающих детей-инвалидов к месту лечения в любом санатории страны и обратно.
С 1 сентября 2023 года родителям детей-инвалидов предоставляется возможность по своему усмотрению объединять дополнительные дни отдыха до 24 дней в году или использовать их ежемесячно. На рассмотрении в Госдуме находится предложенная донскими единороссами инициатива о введении инклюзивного отдыха для детей-инвалидов и детей с ограничениями по здоровью.
Поддержку получили и школьные учителя. В частности, они были освобождены от излишней бюрократической отчетности. Наряду с этим решена серьёзная проблема социально-культурного значения. На протяжении долгого времени труд учителей и педагогов в России законодательно был определен как «услуга». Принятые поправки в федеральный закон «Об образовании» исключили из образовательной сферы этот термин.
Дополнительные меры поддержки коснулись предпринимателей, решены вопросы защиты прав граждан в цифровой сфере.