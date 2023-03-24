Врач рассказал, от каких народных средств лучше отказаться при лечении детей

Молодой отметил, что использование куска мыла вместо клизмы или слабительного может нанести серьезный вред здоровью. Он также посоветовал не использовать сок лука или чеснока для лечения насморка, так как это может вызвать ожоги слизистой оболочки. Вместо этого он рекомендует применять специальные капли или спреи, пишет 360tv.ru.