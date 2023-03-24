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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Врач рассказал, от каких народных средств лучше отказаться при лечении детей

24 марта 2023, 09:48
Педиатр, врач скорой помощи Дмитрий Молодой предупредил о том, что использование некоторых народных средств может нанести вред здоровью.

Молодой отметил, что использование куска мыла вместо клизмы или слабительного может нанести серьезный вред здоровью. Он также посоветовал не использовать сок лука или чеснока для лечения насморка, так как это может вызвать ожоги слизистой оболочки. Вместо этого он рекомендует применять специальные капли или спреи, пишет 360tv.ru.

Врач также отметил, что не стоит кутать ребенка при высокой температуре. Вместо этого достаточно согреть его конечности. Это поможет избежать перегрева и уменьшит нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Таким образом, педиатр Молодой рекомендует не использовать народные методы лечения и обращаться к специалистам, чтобы получить квалифицированную помощь.

#Общество
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