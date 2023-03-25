«Печальный белый саван»: как писатель Эдуард Лимонов удивился снегу в Ростове

Всю свою дискуссию с преподавателем я описывать не буду. Но я ему сказал честно то, что думал. А думал я (да и сейчас так думаю) следующее. Эдуард Лимонов − безусловно, талантливый писатель. Он, кстати, был еще и неплохим поэтом. Лимонов затрагивал в своем творчестве очень важные и насущные темы. Но делал это эпатажно, на грани дозволенного и даже переходя порой эту грань. Считаю, что делал он это специально. Ведь писатель, еще живя на Западе, зарабатывал себе деньги литературным трудом. А чтобы заработать на жизнь литературным трудом, нужно издавать книги массовым тиражом. Это очень непросто. Но если у тебя скандальная слава, то люди уже покупают порой не твое произведение, а твое скандальное имя.