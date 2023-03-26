В РЭО напомнили о содержании золота в бытовой технике

«Но уже сейчас жители всех субъектов РФ могут находить золото, причем прямо у себя дома — в старой бытовой технике. Мы подсчитали, что ежегодно россияне выбрасывают 500 кг золота в составе старой бытовой техники. Конечно, мы не призываем заниматься его извлечением в домашних условиях, но можем рекомендовать сдавать технику на переработку. Пока в стране лишь 5% отходов электронного и электрического оборудования перерабатывается», — добавил Буцаев.