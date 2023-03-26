rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

В РЭО напомнили о содержании золота в бытовой технике

26 марта 2023, 09:51
Фото: piqsels.com
Ежегодно россияне выбрасывают 500 кг золота, которое содержится в старой бытовой технике. Российский экологический оператор напоминает, что в отходах электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) содержатся и другие драгоценные металлы.

В компании отмечают, что такую технику необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема вторсырья либо сетевые магазины электроники. Об этом пишет gorod55.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что готовится к принятию законопроект «О старательской деятельности», который касается Дальнего Востока и Арктики и разрешит россиянам заниматься добычей золота.

«Но уже сейчас жители всех субъектов РФ могут находить золото, причем прямо у себя дома — в старой бытовой технике. Мы подсчитали, что ежегодно россияне выбрасывают 500 кг золота в составе старой бытовой техники. Конечно, мы не призываем заниматься его извлечением в домашних условиях, но можем рекомендовать сдавать технику на переработку. Пока в стране лишь 5% отходов электронного и электрического оборудования перерабатывается», — добавил Буцаев.

По его словам, специалисты РЭО уже готовят реестр добросовестных утилизаторов, а также работают над формированием требований к утилизации электротехники.

Эти меры станут еще одним шагом на пути к развитию экономики замкнутого цикла в России, когда отходы — не мусор, а ценный ресурс, возвращаемый в оборот, подчеркнул глава РЭО.

Вместе с тем Буцаев указал не только на необходимость организации централизованного сбора ОЭЭО, но и стимулирования глубокой утилизации таких отходов.

В реестр утилизаторов РЭО намерен включить только верифицированных утилизаторов с подтвержденными мощностями и источниками сырья. Впоследствии закрыть свою ответственность в рамках расширенной ответственности производителей можно будет только у тех утилизаторов, которые вошли в этот реестр.

Подпишитесь
Силовики нагрянули на тусовку стритрейсеров у «Ростов-Арены» вечером 25 марта
Сегодня, 07:58
Холодный циклон накроет Ростов с 27 марта
Сегодня, 08:45
На месте ночного пожара в квартире в Азове нашли два трупа
Сегодня, 08:01
«Чуть балкон не оторвался»: дончан встревожили хлопки в небе над Ростовской областью
Сегодня, 05:20
Из мести обвинил сотрудников ГИБДД в вымогательстве взяток житель Ростовской области
Сегодня, 09:16
В Ростовской области товарный поезд столкнулся с иномаркой 26 марта
Сегодня, 09:20