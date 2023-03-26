В РЭО напомнили о содержании золота в бытовой технике

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:51
В компании отмечают, что такую технику необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема вторсырья либо сетевые магазины электроники. Об этом пишет gorod55.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что готовится к принятию законопроект «О старательской деятельности», который касается Дальнего Востока и Арктики и разрешит россиянам заниматься добычей золота.
«Но уже сейчас жители всех субъектов РФ могут находить золото, причем прямо у себя дома — в старой бытовой технике. Мы подсчитали, что ежегодно россияне выбрасывают 500 кг золота в составе старой бытовой техники. Конечно, мы не призываем заниматься его извлечением в домашних условиях, но можем рекомендовать сдавать технику на переработку. Пока в стране лишь 5% отходов электронного и электрического оборудования перерабатывается», — добавил Буцаев.
По его словам, специалисты РЭО уже готовят реестр добросовестных утилизаторов, а также работают над формированием требований к утилизации электротехники.
Эти меры станут еще одним шагом на пути к развитию экономики замкнутого цикла в России, когда отходы — не мусор, а ценный ресурс, возвращаемый в оборот, подчеркнул глава РЭО.
Вместе с тем Буцаев указал не только на необходимость организации централизованного сбора ОЭЭО, но и стимулирования глубокой утилизации таких отходов.
В реестр утилизаторов РЭО намерен включить только верифицированных утилизаторов с подтвержденными мощностями и источниками сырья. Впоследствии закрыть свою ответственность в рамках расширенной ответственности производителей можно будет только у тех утилизаторов, которые вошли в этот реестр.