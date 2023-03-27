Нутрициолог рассказала, какие напитки мешают усваиванию витаминов

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
По словам врача, дубильные вещества, содержащиеся в чае и кофе, могут замедлять усвоение витаминов в желудке, требующее от 40 минут до 1,5 часов, а затем перемещение в тонкий кишечник, где они основным образом и усваиваются, пишет 360tv.ru.
Если пищу и витамины запивать крепким чаем или кофе, считает Анна Белоусова, они вместе пройдут в тонкий кишечник, что может привести к проблемам с усвоением витаминов. Рекомендуется подождать 40 минут после приема пищи и витаминов, прежде чем употреблять такие напитки.
Врач напомнила о важности приема витаминов весной, которые способствуют развитию организма и нормальному росту клеток.