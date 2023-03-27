Нутрициолог рассказала, какие напитки мешают усваиванию витаминов

По словам врача, дубильные вещества, содержащиеся в чае и кофе, могут замедлять усвоение витаминов в желудке, требующее от 40 минут до 1,5 часов, а затем перемещение в тонкий кишечник, где они основным образом и усваиваются, пишет 360tv.ru.