В «Русагротрансе» заявили о снижении строимости перевозки зерна

При этом в компании отметили, что тарифная политика определяется исходя из утвержденных цен на услуги РЖД, инфляционных и операционных издержек. По словам представителя компании «Русагротранс», в этом году плата за инфраструктуру РЖД увеличилась на двадцать два процента, уровень общей инфляции увеличился на 11,9 процента, а расходы на содержание и ремонт увеличились почти вдвое. При этом плата за инфраструктуру РЖД составляет больше половины тарифа на транспортировку груза.