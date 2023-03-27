В «Русагротрансе» заявили о снижении строимости перевозки зерна

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
По сообщению издания, в беседе с журналистами представитель компании «Русагротранс» рассказал, что предлагаемые рынку обновленные условия тарификации не предполагают роста расходов со стороны отправителей грузов. Новые условия направлены на реализацию планов по экспорту рекордного объема зерновых культур. Чтобы обеспечить оборачиваемость подвижного состава, со второго квартала текущего года компания «Русагротранс» предлагает использовать при ценообразовании дифференцированный подход в направлениях портов Азово-Черноморского бассейна при отгрузках повагонными, групповыми и маршрутными отправками.
Представитель компании «Русагротранс» добавил, что на данный момент единственным возможным инструментом для обеспечения установленных сроков доставки зерна является маршрутизация. При этом в компании в процессе подготовки к зерновому сезону-2022/2023, как и в предыдущие годы, предложили клиентам заключить сервисные соглашения, предусматривающие гарантированные объемы грузоперевозок по ценам ниже, чем аналогичные на спотовом рынке.
При этом в компании отметили, что тарифная политика определяется исходя из утвержденных цен на услуги РЖД, инфляционных и операционных издержек. По словам представителя компании «Русагротранс», в этом году плата за инфраструктуру РЖД увеличилась на двадцать два процента, уровень общей инфляции увеличился на 11,9 процента, а расходы на содержание и ремонт увеличились почти вдвое. При этом плата за инфраструктуру РЖД составляет больше половины тарифа на транспортировку груза.
Отмечается ухудшение оборачиваемости вагонов по сети компании «Российские железные дороги», по некоторым направлениям рост превысил полтора раза, что объясняется в том числе увеличением простоев вагонов под погрузкой у клиентов.
В «Русагротрансе» заявили, что готовы к конструктивному обсуждению тарифообразования и поиску компромиссов для решения наиболее важных задач агропромышленного комплекса, и отметили, что понимают важность обеспечения перевозок грузов АПК.
Необходимо отметить, что Союз экспортеров зерна на фоне роста транспортных издержек и недостаточного количества вагонов-хопперов для перевозки зерна готовит консолидированную заявку на приобретение подвижного состава в 2023–2025 годах.