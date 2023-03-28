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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Эксперты рассказали о последствиях запрета рекламы безрецептурных лекарств

28 марта 2023, 12:27
В Госдуму РФ вновь внесен законопроект о запрете теле- и радиорекламы безрецептурных лекарственных препаратов. Авторы инициативы предлагают оставить такую рекламу только на специализированных каналах и в радиопрограммах с участием медиков и фармацевтов.

Журналисты «Известий» попытались совместно с экспертами выяснить, поможет ли эта инициатива снизить неграмотное употребление медикаментов или, наоборот, лишит пациентов необходимых знаний о своем здоровье.

Основная идея авторов законопроекта: широкая реклама продаваемых без рецепта врача лекарств провоцирует пациентов на самолечение. И это сильно беспокоит медиков.

По мнению доктора медицинских наук, сопредседателя Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Антона Наумова, доля пациентов, занимающихся самолечением, может достигать 75–80%.

Кроме того, многие врачи допускают, что в некоторых случаях пациент должен иметь возможность самостоятельно заботиться о себе. Например, при наличии таких заболеваний, как диабет или астма.

«Ответственное самолечение — это не отказ от профессиональной медицинской помощи, а возможность для людей получить первичное знание и навыки для самостоятельной заботы о своем здоровье и для снижения избыточной зависимости от системы здравоохранения», — сказал Наумов.

Как заявил депутат Государственной думы VI созыва Александр Тарнавский, политика запретов в такой сфере, как медицина, не всегда работает.

«В России крайне важно внедрять основные принципы ответственного самолечения путем повышения медицинской грамотности населения, заменяя безответственный подход к здоровью на эффективный самоконтроль и информированный выбор», — утверждает Тарнавский.

По его словам, из-за отсутствия информации о лекарствах может возрасти нагрузка на систему здравоохранения.

Эксперты сошлись во мнении, что правильным подходом к проблеме станет не введение запретов, а увеличение набора инструментов взаимодействия с гражданами. Более того, разграничение в законе о рекламе терминов «информирование» и «реклама» могло бы, на примере безрецептурных лекарственных средств, повысить уровень общественного здравоохранения за счет ответственного самолечения потребителей.

Вместе с тем предлагаемые меры можно корректно оценивать и реализовывать только при конструктивном диалоге бизнеса и государства. И чем шире будет этот диалог, тем быстрее все заинтересованные стороны смогут найти оптимальные решения.

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