Эксперты рассказали о последствиях запрета рекламы безрецептурных лекарств

Эксперты сошлись во мнении, что правильным подходом к проблеме станет не введение запретов, а увеличение набора инструментов взаимодействия с гражданами. Более того, разграничение в законе о рекламе терминов «информирование» и «реклама» могло бы, на примере безрецептурных лекарственных средств, повысить уровень общественного здравоохранения за счет ответственного самолечения потребителей.