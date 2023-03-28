Государственные компании начинают программу по выращиванию поставщиков МСП

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Нормой закона № 223-ФЗ предусмотрено, что в их обязанности входят закупки у поставщиков из данного сегмента не менее четверти годового стоимостного объема договоров.
Глава Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич сообщил о том, что механизм "выращивания" стало возможным внедрить после того, как в минувшем году приняли изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Инструмент предполагает, что госкомпании получат право на реализацию индивидуальных программ развития поставщиков. Газета vedomosti.ru пишет, что речь идет в том числе об оказании им методической, правовой и финансовой поддержки.
Благодаря поправкам в закон компании могут заключать долгосрочные офсетные контракты по закону № 223-ФЗ (закупки компаний с государственным участием), по условиям которых поставщики вкладывают в производства либо свои, либо заемные средства. В свою очередь заказчики должны на протяжении нескольких лет закупать у них определенные объемы товаров или услуг.
Участниками программы могут стать состоящие в реестре МСП подрядчики, которые не являются банкротами и не имеют недоимок ни по налогам, ни по иным обязательным платежам. Подрядчики не должны значиться в перечне недобросовестных поставщиков, не быть аффилированными с заказчиками.
Есть еще критерий: компания должна специализироваться на выпуске инновационной продукции с локализацией в РФ. Следует отметить, что у госкомпании есть право устанавливать собственные требования, например к наличию определенных специалистов либо оборудования.
Исаевич заявил, что малый бизнес получил возможность занять ниши ушедших с российского рынка иностранных компаний, представить свои товары либо модернизировать выпускаемую продукцию под конкретные запросы. При этом качество товаров и те объемы, которые субъекты МСП предлагали крупным заказчикам, далеко не всегда соответствовали их требованиям. "Выращивание" способно выступить эффективным инструментом импортозамещения, подчеркнул руководитель КМСП.
Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил в свою очередь о том, что уход с отечественного рынка иностранных компаний-поставщиков сделал подобные программы как никогда актуальными - государственные компании вынуждены думать, где найти новых подрядчиков.
По мнению Калинина, данный инструмент несет выгоду и представителям МСП: они получают возможность для развития своих производств, наращивания мощностей и успешного выхода на рынки сбыта. До того, как был принят закон, поставщики не получали от госкомпаний преференций, и подрядчики не могли развиваться.