Государственные компании начинают программу по выращиванию поставщиков МСП

Глава Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич сообщил о том, что механизм "выращивания" стало возможным внедрить после того, как в минувшем году приняли изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Инструмент предполагает, что госкомпании получат право на реализацию индивидуальных программ развития поставщиков. Газета vedomosti.ru пишет, что речь идет в том числе об оказании им методической, правовой и финансовой поддержки.