Подростки забрались на вершину церкви в Санкт-Петербурге и устроили фотосессию

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Как пишет газета “Известия”, видео, опубликованное во вторник, 28 марта, показывает, как руферы смогли добраться прямо до креста на вершине церкви и устроить фотосессию, используя свои смартфоны. Один из подростков даже сделал трюк, показав "козу".
В прошлом году осенью, в Москве, полиция задержала 12 руферов, которые забрались на крышу сталинской высотки на Кудринской площади. В отношении них были составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).