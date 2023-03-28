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Published Сегодня, 12:11

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Updated Сегодня, 12:13

Подростки забрались на вершину церкви в Санкт-Петербурге и устроили фотосессию

28 марта 2023, 12:11
Два подростка забрались на вершину лютеранской церкви Святого Михаила на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Как пишет газета “Известия”, видео, опубликованное во вторник, 28 марта, показывает, как руферы смогли добраться прямо до креста на вершине церкви и устроить фотосессию, используя свои смартфоны. Один из подростков даже сделал трюк, показав "козу".

В прошлом году осенью, в Москве, полиция задержала 12 руферов, которые забрались на крышу сталинской высотки на Кудринской площади. В отношении них были составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

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