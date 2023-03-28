Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Как известно, маткапитал — это мера государственной поддержки, оказываемая российским семьям, в которых растут дети. Таким образом, правительство поощряет тему рождаемости и усыновления. На федеральном уровне программа материнского капитала работает с 2007 года. Федеральный закон, учреждающий данную выплату, был принят в конце 2006 года.
Затем программы маткапитала стали приниматься и в регионах. При этом главы субъектов вправе установить свои размеры выплаты, условия получения, категории адресатов и пр.
Не все регионы России выплачивают маткапитал из своего бюджета, однако таких подавляющее большинство. В Ростовской области, к примеру, программа регионального материнского капитала работает с 2012 года. Изначально в областном законе были приняты сроки с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года. За это время выплату получили свыше 40 тысяч ростовских семей. Но в 2020-м программу решено было продлить еще на пять лет. Теперь программа работает до 31 декабря 2026 года.
«По итогам 2019 года в Ростовской области родилось 38 тысяч человек, а еще недавно рождалось по 50 тысяч», — так объяснил губернатор Ростовской области Василий Голубев решение о пролонгировании меры региональной поддержки.
Маткапитал — это мера поддержки, направленная на стимулирование рождаемости. Однако если на федеральном уровне эту единовременную выплату можно получить и за первого, и за второго, и за последующего ребенка, то в регионах чаще всего дело обстоит иначе.
К примеру, в Ростовской области он полагается только семьям, в которых родился или усыновлен третий или последующий ребенок. При этом заявитель должен быть гражданином России и постоянно проживать на территории Ростовской области. Также семья, в которой родился ребенок должна иметь статус малоимущей, то есть ее среднедушевой доход не должен превышать прожиточного минимума, установленного в регионе.
Вот выдержка из Закона о региональном материнском капитале № 727-ЗС:
Женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей в период с первого января 2012 года по 31 декабря 2026 года, если они ранее не воспользовались правом на получение регионального материнского капитала.
Мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на получение регионального материнского капитала, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2026 года.
С 1 января 2023 в Ростовской области был утвержден размер материнского капитала в сумме 138 001 рубль. Как правило сумма регионального маткапитала ежегодно индексируется, вносятся поправки в соответствующее постановление.
Если жители Ростова попадают в категорию родителей, которые могут претендовать на получение материнского капитала от губернатора области, то им прежде всего нужно засвидетельствовать это право, то есть получить соответствующий документ — сертификат.
Для получения сертификата необходимо обратиться в управление социальной защиты населения (УСЗН), можно сделать это опосредованно — через МФЦ. В обоих случаях обращаться нужно с заявлением и документами:
После рассмотрения пакета документов в УСЗН принимают решение о выдаче сертификата.
В Ростовской области через портал «Госуслуги» можно оформить только федеральный (семейный) маткапитал. А вот за оформлением регионального нужно обращаться непосредственно в органы соцзащиты или через МФЦ.
Если заявитель хочет обратиться в МФЦ для получения сертификата, дающего право на выдачу регионального маткапитала, то нужно просто прийти в любой из пунктов с оригиналами документов. Операторы снимут с них электронные копии и заверят их в установленном порядке, после чего отправят в органы соцзащиты. О том, какое решение приняло ведомство, заявитель узнает в уведомлении, которое пришлет МФЦ.
Так, как и федеральный маткапитал, региональный предназначен только для целевых трат. Родители не могут получить полагающуюся сумму наличными, ее можно только израсходовать по направлениям, которые одобрены в областном законе. Поговорим о них подробнее…
Первый пункт, одобренный законом, это улучшение жилищных условий для ребенка. Полученные средства можно потратить на покупку и строительство жилья, а также на ремонт и реконструкцию уже имеющейся недвижимости. Также на выплату можно приобрести автомобиль.
Основанием для вложения средств маткапитала также является образование ребенка. На полученные деньги родители могут оплатить услуги образовательных организаций: к примеру, детских садов и школ, платных курсов, спортивных секций, студий и пр.
Образовательные организации могут быть частными, но иметь государственную аккредитацию и осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации. Вправе члены семьи и осуществить лечение ребенка на средства маткапитала. Они могут быть направлены на оплату медицинских услуг в государственных и частных клиниках РФ.
В регионе осуществляется всемерная поддержка семей с детьми. Помимо местного маткапитала, есть еще ряд выплат, которые полагаются малообеспеченным гражданам, воспитывающих несовершеннолетних детей. Так, при рождении первого ребенка (после 1 января 2018 года) родители (должны получить статус малоимущей семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратного размера прожиточного минимума (ПМ) по региону) получают ежемесячное пособие в размере 12 108 рублей — выплата предоставляется до достижения ребенком 3 лет.
Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей составляет на 2023 год — 10 190 рублей. В этом случае должно быть соблюдено условие среднедушевого дохода семьи — он должен быть ниже среднедушевого дохода жителей в Ростовской области. Если же в ростовской семье родится сразу трое (и более) детей, родителям положена единоразовая выплата — 77 916 рублей на каждого ребенка.