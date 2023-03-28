Не все регионы России выплачивают маткапитал из своего бюджета, однако таких подавляющее большинство. В Ростовской области, к примеру, программа регионального материнского капитала работает с 2012 года. Изначально в областном законе были приняты сроки с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года. За это время выплату получили свыше 40 тысяч ростовских семей. Но в 2020-м программу решено было продлить еще на пять лет. Теперь программа работает до 31 декабря 2026 года.