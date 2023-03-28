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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Выплата регионального материнского капитала в Ростове-на-Дону в 2023 году

28 марта 2023, 11:58
Фото: 1MI
Выплата регионального материнского капитала в Ростове-на-Дону в 2023 году
Региональный материнский капитал выплачивается семьям с детьми в Ростовской области с 2012 года. Какие категории семей могут получить эту выплату в 2023 году? Изменились ли условия ее выдачи? Подробнее читайте в нашем материале.

Что такое региональный материнский капитал?

Как известно, маткапитал — это мера государственной поддержки, оказываемая российским семьям, в которых растут дети. Таким образом, правительство поощряет тему рождаемости и усыновления. На федеральном уровне программа материнского капитала работает с 2007 года. Федеральный закон, учреждающий данную выплату, был принят в конце 2006 года.

Затем программы маткапитала стали приниматься и в регионах. При этом главы субъектов вправе установить свои размеры выплаты, условия получения, категории адресатов и пр.

Не все регионы России выплачивают маткапитал из своего бюджета, однако таких подавляющее большинство. В Ростовской области, к примеру, программа регионального материнского капитала работает с 2012 года. Изначально в областном законе были приняты сроки с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года. За это время выплату получили свыше 40 тысяч ростовских семей. Но в 2020-м программу решено было продлить еще на пять лет. Теперь программа работает до 31 декабря 2026 года.

«По итогам 2019 года в Ростовской области родилось 38 тысяч человек, а еще недавно рождалось по 50 тысяч», — так объяснил губернатор Ростовской области Василий Голубев решение о пролонгировании меры региональной поддержки.
Что такое региональный материнский капитал?
Фото: 1MI

Кто может получить региональный материнский капитал в Ростове?

Маткапитал — это мера поддержки, направленная на стимулирование рождаемости. Однако если на федеральном уровне эту единовременную выплату можно получить и за первого, и за второго, и за последующего ребенка, то в регионах чаще всего дело обстоит иначе.

К примеру, в Ростовской области он полагается только семьям, в которых родился или усыновлен третий или последующий ребенок. При этом заявитель должен быть гражданином России и постоянно проживать на территории Ростовской области. Также семья, в которой родился ребенок должна иметь статус малоимущей, то есть ее среднедушевой доход не должен превышать прожиточного минимума, установленного в регионе.

Вот выдержка из Закона о региональном материнском капитале № 727-ЗС:

Женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей в период с  первого января 2012 года по 31 декабря 2026 года, если они ранее не воспользовались правом на получение регионального материнского капитала.

Мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на получение регионального материнского капитала, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2026 года.

Какой размер регионального материнского капитала в Ростове-на-Дону?

С 1 января 2023 в Ростовской области был утвержден размер материнского капитала в сумме 138 001 рубль. Как правило сумма регионального маткапитала ежегодно индексируется, вносятся поправки в соответствующее постановление.

Кто может получить региональный материнский капитал в Ростове?
Фото: 1MI

Как получить региональный материнский капитал в Ростове-на-Дону?

Если жители Ростова попадают в категорию родителей, которые могут претендовать на получение материнского капитала от губернатора области, то им прежде всего нужно засвидетельствовать это право, то есть получить соответствующий документ — сертификат.

Для получения сертификата необходимо обратиться в управление социальной защиты населения (УСЗН), можно сделать это опосредованно — через МФЦ. В обоих случаях обращаться нужно с заявлением и документами:

  • Паспорт или иное удостоверение личности
  • Свидетельство о рождении ребенка (детей)
  • Свидетельство о заключении брака
  • Справка о доходах семьи за три месяца
  • Справка о месте регистрации ребенка

После рассмотрения пакета документов в УСЗН принимают решение о выдаче сертификата.

Как получить региональный материнский капитал в Ростове-на-Дону?
Фото: 1MI

Как оформить региональный материнский капитал через «Госуслуги»?

В Ростовской области через портал «Госуслуги» можно оформить только федеральный (семейный) маткапитал. А вот за оформлением регионального нужно обращаться непосредственно в органы соцзащиты или через МФЦ.

Как оформить региональный материнский капитал через МФЦ?

Если заявитель хочет обратиться в МФЦ для получения сертификата, дающего право на выдачу регионального маткапитала, то нужно просто прийти в любой из пунктов с оригиналами документов. Операторы снимут с них электронные копии и заверят их в установленном порядке, после чего отправят в органы соцзащиты. О том, какое решение приняло ведомство, заявитель узнает в уведомлении, которое пришлет МФЦ.

Как оформить региональный материнский капитал через «Госуслуги»?
Фото: 1MI

Как воспользоваться региональным маткапиталом в Ростове-на-Дону?

Так, как и федеральный маткапитал, региональный предназначен только для целевых трат. Родители не могут получить полагающуюся сумму наличными, ее можно только израсходовать по направлениям, которые одобрены в областном законе. Поговорим о них подробнее…

На что можно потратить региональный маткапитал?

Первый пункт, одобренный законом, это улучшение жилищных условий для ребенка. Полученные средства можно потратить на покупку и строительство жилья, а также на ремонт и реконструкцию уже имеющейся недвижимости. Также на выплату можно приобрести автомобиль.

Основанием для вложения средств маткапитала также является образование ребенка. На полученные деньги родители могут оплатить услуги образовательных организаций: к примеру, детских садов и школ, платных курсов, спортивных секций, студий и пр.

Образовательные организации могут быть частными, но иметь государственную аккредитацию и осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации. Вправе члены семьи и осуществить лечение ребенка на средства маткапитала. Они могут быть направлены на оплату медицинских услуг в государственных и частных клиниках РФ.

На что можно потратить региональный маткапитал?
Фото: 1MI

Какие еще выплаты положены в Ростове-на-Дону при рождении ребенка?

В регионе осуществляется всемерная поддержка семей с детьми. Помимо местного маткапитала, есть еще ряд выплат, которые полагаются малообеспеченным гражданам, воспитывающих несовершеннолетних детей. Так, при рождении первого ребенка (после 1 января 2018 года) родители (должны получить статус малоимущей семьи, чей среднедушевой доход не превышает двукратного размера прожиточного минимума (ПМ) по региону) получают ежемесячное пособие в размере 12 108 рублей — выплата предоставляется до достижения ребенком 3 лет.

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей составляет на 2023 год — 10 190 рублей. В этом случае должно быть соблюдено условие среднедушевого дохода семьи — он должен быть ниже среднедушевого дохода жителей в Ростовской области. Если же в ростовской семье родится сразу трое (и более) детей, родителям положена единоразовая выплата — 77 916 рублей на каждого ребенка.

Какие еще выплаты положены в Ростове-на-Дону при рождении ребенка?
Фото: piqsels.com
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Материнский капитал#Выплаты
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