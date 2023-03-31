Безопасность школьников и качество ростовских дорог обсудили в горадминистрации

Тем не менее остается два направления по которым работа продолжается. Это установка охранной сигнализации и система оповещения. На сегодня по оповещению показатель достигает 92%, а по сигнализации 29%. Но к сентябрю текущего года показатели достигнут 100 %. Также существует вопрос о подключении школ к системе “Безопасный город”. В рамках реализации этого проекта, на который было выделено 12 млн рублей все учреждения будут оснащены цифровыми камерами, интегрированными в единую систему, что позволит органам безопасности в реальном времени оперативно реагировать на различные нестандартные ситуации.