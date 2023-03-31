Безопасность школьников и качество ростовских дорог обсудили в горадминистрации

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Деятельность образовательных учреждений города и органов управления образования по вопросам безопасности уже давно строго регламентирована на федеральном уровне. Поэтому все ростовские учреждения образования прошли процедуру категорирования и паспортизации.
Как отметила начальник отдела образования города Ростова-на-Дону Виктория Чернышова, обеспечение безопасности складывается из нескольких составляющих. Сюда входит техническая оснащенность, оперативное взаимодействие с органами правопорядка и проведение с воспитанниками и персоналом образовательных учреждений профилактических мероприятий.
Основная часть городских образовательных учреждений относится ко второй и третей категории опасности и только часть — к первой, именно к ней выдвигаются самые жесткие требования. И как отметили в процессе заседания, все эти требования были полностью выполнены еще в 2020 году.
Сегодня все ростовские школы на сто процентов оснащены камерами видеонаблюдения, как на входе так и по периметру. Установлены, кнопки тревожной сигнализации, рамки металлодетекторов и системы контроля доступа. Кроме того, все учреждения заключили договоры по обеспечению своих территорий физической охраной.
Как пояснила Виктория Чернышова, на решение этого вопроса существенно повлиял глава городской администрации Алексей Логвиненко. Благодаря его усилиям, учреждения входящие в список всех трех категорий опасности на сегодня обеспечены физической охраной за счет муниципальных средств.
Тем не менее остается два направления по которым работа продолжается. Это установка охранной сигнализации и система оповещения. На сегодня по оповещению показатель достигает 92%, а по сигнализации 29%. Но к сентябрю текущего года показатели достигнут 100 %. Также существует вопрос о подключении школ к системе “Безопасный город”. В рамках реализации этого проекта, на который было выделено 12 млн рублей все учреждения будут оснащены цифровыми камерами, интегрированными в единую систему, что позволит органам безопасности в реальном времени оперативно реагировать на различные нестандартные ситуации.
Немаловажную роль играет и обеспечение противопожарной безопасности, а также профилактика дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних. Автоматическая пожарная сигнализация (AПC) есть в каждой школе, а правила дорожного движения изучаются в Ростове с детского сада.
Как пояснил глава городской администрации Алексей Логвиненко, сегодня проводятся различные акции, классные часы и внеклассные мероприятия.
— К 1 сентября все пешеходные переходы обследуются, обновляется разметка и дорожные знаки. Но главное – это личный пример взрослых. И если фиксируется повторный случай ДТП с участием школьников одного учреждения, нужно выяснять причины, вести разъяснительную работу, как с детьми, так и с родителями. Это важная составляющая безопасности ростовских школьников и оставлять ее без внимания нельзя, — отметил глава.
Затронули на коллегии и тему ростовских дорог, которой уделяется пристальное внимание. Директор департамента автомобильных дорог Денис Водопьянов доложил, что подрядные организации приступили к устранению дефектов дорожного покрытия с первых дней января текущего года и эти работы продолжаются и сегодня. Из 16 заключенных муниципальных контрактов на сумму 86 млн рублей, в полном объеме исполнено 13. Объем выполненных работ составил более 22 тыс. кв.м на 522 объектах. Текущий ремонт магистральных дорог планируется завершить к 1 мая, а второстепенные дороги приведут в порядок к первому дню лета.
Выслушав доклад, глава городской администрации Алексей Логвиненко отметил, что объемы не должны отражаться на качестве. И технологический брак, подобный укладке асфальта в дождь, просто неприемлем. Такие объекты в эксплуатацию принимать не будут.
Алексей Логвиненко обратил внимание и на работу по эксплуатации инженерных комvуникаций. В частности, на внедрение новых правил восстановления проезжей части после технологических разрытий. Теперь владельцы сетей коммуникаций при прокладке и ремонте обязаны заключать договор с владельцем дорог.
— Для решения проблемы некачественно восстановленных разрытий, с владельцами инженерных коммуникаций, не заключившими договоры с Департаментом автомобильных дорог, за основу будет принята модель взаимоотношений, при которой дефекты проезжих частей, вызванные хозяйственной деятельностью владельцев инженерных коммуникаций, будут восстанавливаться за счет средств бюджета с последующим отнесением в порядке регресса понесенных расходов в добровольном либо судебном порядке на владельца инженерных сетей, — отметил он.
По его словам, подобная модель взаимоотношений полностью соответствует законодательству и позволит оперативно реагировать на устранение деформаций проезжих частей, рискам и угрозе безопасности участников дорожного движения.