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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Китай восстанавливает возможность въезда иностранных туристических групп

31 марта 2023, 10:55
Китай восстанавливает возможность въезда туристических групп в страну с 31 марта, сообщило министерство культуры и туризма КНР.

Как пишет газета “Известия”, разрешено оказание услуг по въезду иностранных туристических групп и бронированию «авиабилет + гостиница» туристическими агентствами и онлайн-туроператорами. Следует отметить, что с начала пандемии COVID-19 Китай ввел жесткие ограничения на въезд иностранных граждан в страну, включая туристические поездки. Однако, по мере снижения количества случаев заболевания и продвижения вакцинации, Китай начинает постепенно открываться для международных туристов. Согласно данным Государственной администрации по туризму, китайские туристические компании уже начали продавать туры на зарубежные направления, в том числе на Мальдивы, Сейшелы, Тайвань, Гонконг и Камбоджу.

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