Китай восстанавливает возможность въезда иностранных туристических групп

Как пишет газета “Известия”, разрешено оказание услуг по въезду иностранных туристических групп и бронированию «авиабилет + гостиница» туристическими агентствами и онлайн-туроператорами. Следует отметить, что с начала пандемии COVID-19 Китай ввел жесткие ограничения на въезд иностранных граждан в страну, включая туристические поездки. Однако, по мере снижения количества случаев заболевания и продвижения вакцинации, Китай начинает постепенно открываться для международных туристов. Согласно данным Государственной администрации по туризму, китайские туристические компании уже начали продавать туры на зарубежные направления, в том числе на Мальдивы, Сейшелы, Тайвань, Гонконг и Камбоджу.