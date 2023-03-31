Врач Тихомирова опровергла миф о весеннем авитаминозе

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
По словам специалиста, этот миф возник в прошлом, когда зимние и летние продукты существенно отличались по составу. Однако на сегодняшний день, проблем с питанием весной нет, несмотря на то, что овощи и фрукты прошлого урожая уже не такие полезные, пишет 360tv.ru со ссылкой на агентство «Прайм».
Врач также отметила, что повышенная усталость с приходом весны является нормальной реакцией организма человека. Разнообразное питание с большим содержанием полезных витаминов поможет поддержать иммунитет в это время года, пояснила специалист.