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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Врач Тихомирова опровергла миф о весеннем авитаминозе

31 марта 2023, 13:27
Врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова развеяла миф о появлении авитаминоза с наступлением весны.

По словам специалиста, этот миф возник в прошлом, когда зимние и летние продукты существенно отличались по составу. Однако на сегодняшний день, проблем с питанием весной нет, несмотря на то, что овощи и фрукты прошлого урожая уже не такие полезные, пишет 360tv.ru со ссылкой на агентство «Прайм».

Врач также отметила, что повышенная усталость с приходом весны является нормальной реакцией организма человека. Разнообразное питание с большим содержанием полезных витаминов поможет поддержать иммунитет в это время года, пояснила специалист.

 

#Общество
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