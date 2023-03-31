Врач Тихомирова опровергла миф о весеннем авитаминозе

По словам специалиста, этот миф возник в прошлом, когда зимние и летние продукты существенно отличались по составу. Однако на сегодняшний день, проблем с питанием весной нет, несмотря на то, что овощи и фрукты прошлого урожая уже не такие полезные, пишет 360tv.ru со ссылкой на агентство «Прайм».