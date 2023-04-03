На Камчатке зарегистрирована серия землетрясений с магнитудой до 4,6

Как пишет газета “Известия”, новые толчки имели магнитуду от 3,6 до 4,6 и были зарегистрированы в акватории Тихого океана, в том же районе, где произошло первое землетрясение магнитудой 6,7. Специалисты отмечают, что это землетрясение умеренной магнитуды для Камчатки. Оно было поверхностным и произошло очень близко, поэтому здания пострадали - в стенах появились трещины, штукатурка осыпалась, товары упали с полок магазинов. Максимальная магнитуда землетрясения была увеличена до 6,9 балла по уточненным данным.