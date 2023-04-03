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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

На Камчатке зарегистрирована серия землетрясений с магнитудой до 4,6

3 апреля 2023, 10:34
Серия землетрясений зарегистрирована на Камчатке, сообщает сайт геофизической службы Камчатки.

Как пишет газета “Известия”, новые толчки имели магнитуду от 3,6 до 4,6 и были зарегистрированы в акватории Тихого океана, в том же районе, где произошло первое землетрясение магнитудой 6,7. Специалисты отмечают, что это землетрясение умеренной магнитуды для Камчатки. Оно было поверхностным и произошло очень близко, поэтому здания пострадали - в стенах появились трещины, штукатурка осыпалась, товары упали с полок магазинов. Максимальная магнитуда землетрясения была увеличена до 6,9 балла по уточненным данным.

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