Празднование Пасхи: как правильно окрасить яйца и испечь кулич

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В преддверии Пасхи многие семьи готовятся к торжествам, которые, как обычно, сопровождаются окраской яиц и выпечкой куличей. Как правильно приготовить пасхальные яйца и кулич, рассказали Известия.
По традиции яйца варят вкрутую и красят луковой шелухой. Для этого нужно добавить в кастрюлю с водой луковую шелуху и после закипания варить яйца на медленном огне 10 минут. Чтобы яйца не лопнули, рекомендуется добавить в воду немного соли. Также можно использовать для окрашивания яиц свеклу, куркуму, чай каркаде и даже вино.
Шеф-повар ресторана «Бочка», Игорь Бедняков, советует испечь настоящий русский кулич, который должен быть высоким, воздушным и не черстветь долго. Для этого рекомендуется использовать качественную муку и добавлять в рецепт квасное сусло. В начинку стоит добавить изюм, а в качестве украшения сверху использовать глазурь и орехи - кедровые, грецкие или фисташки.