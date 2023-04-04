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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Празднование Пасхи: как правильно окрасить яйца и испечь кулич

4 апреля 2023, 08:32
16 апреля 2023 года, православные христиане всего мира отмечают один из самых значимых праздников – Пасху.

В преддверии Пасхи многие семьи готовятся к торжествам, которые, как обычно, сопровождаются окраской яиц и выпечкой куличей. Как правильно приготовить пасхальные яйца и кулич, рассказали Известия.

По традиции яйца варят вкрутую и красят луковой шелухой. Для этого нужно добавить в кастрюлю с водой луковую шелуху и после закипания варить яйца на медленном огне 10 минут. Чтобы яйца не лопнули, рекомендуется добавить в воду немного соли. Также можно использовать для окрашивания яиц свеклу, куркуму, чай каркаде и даже вино.

Шеф-повар ресторана «Бочка», Игорь Бедняков, советует испечь настоящий русский кулич, который должен быть высоким, воздушным и не черстветь долго. Для этого рекомендуется использовать качественную муку и добавлять в рецепт квасное сусло. В начинку стоит добавить изюм, а в качестве украшения сверху использовать глазурь и орехи - кедровые, грецкие или фисташки.

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