Празднование Пасхи: как правильно окрасить яйца и испечь кулич

По традиции яйца варят вкрутую и красят луковой шелухой. Для этого нужно добавить в кастрюлю с водой луковую шелуху и после закипания варить яйца на медленном огне 10 минут. Чтобы яйца не лопнули, рекомендуется добавить в воду немного соли. Также можно использовать для окрашивания яиц свеклу, куркуму, чай каркаде и даже вино.