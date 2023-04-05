Китайские автомобили, не востребованные на местном рынке, пытаются продать в РФ

Ведь есть же китайские производители, которые демонстрируют серьезный подход к делу, а также готовность к вложению в долгосрочные проекты в России, такие как Haval, который построил завод и наладил дилерскую и сервисную сети. Вероятно, пользующиеся спросом китайские производители не планируют сотрудничать с «Соллерсом», хотя он имеет большой опыт работы с известными марками, такими как Fiat, SsangYong, Mazda и Ford.