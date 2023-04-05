Китайские автомобили, не востребованные на местном рынке, пытаются продать в РФ

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В 2022 году эта компания заняла лишь 1,6% всего российского рынка. В настоящее время под видом отечественных брендов компания намерена предложить свои модели россиянам, применяя метод бейдж-инжинирнга. Так, автомобиль JAC Shuailing W образца 2013 года станет КамАЗом «Компас», а модели JAC Sunray и JAC N25/N35 будут представлены в России под брендами «Атлант» и «Арго», пишет newsnn.ru.
Вместе с тем россияне, которые приобрели такие автомобили ранее, жалуются на некачественное лакокрасочное покрытие, ненадежную электрику, а также на полное отсутствие запчастей. Однако неясно, почему отечественные заводы избрали для сотрудничества этого китайского партнера. Возможно, дело в цене, поскольку в Поднебесной JAC относится к автомобилям низкого ценового сегмента.
Более того, корреспонденты «МК» сообщают, что автомобили JAC Sunray, российской сборки будут стоить в два раза дороже, чем их аналоги, произведенные в Китае.
Ведь есть же китайские производители, которые демонстрируют серьезный подход к делу, а также готовность к вложению в долгосрочные проекты в России, такие как Haval, который построил завод и наладил дилерскую и сервисную сети. Вероятно, пользующиеся спросом китайские производители не планируют сотрудничать с «Соллерсом», хотя он имеет большой опыт работы с известными марками, такими как Fiat, SsangYong, Mazda и Ford.
И если «Соллерс» приобрел полную лицензию на интеллектуальную собственность и в будущем планирует модернизировать автомобили, то почему он не занялся этим ранее? Почему перестали модернизировать «УАЗ Патриот» и закрыли конструкторско-инженерный проект «Соллерс Инжиниринг»? Насколько компания компетентна, имеет ли необходимые кадры и конструкторскую школу для производства современных продуктов?
Однако вероятность локализации производства JAC в России может быть увеличена до 70%. Для этого, возможно, придется использовать отечественные шины, стекла и огнетушители. Но станет ли это новым путем развития российской автомобильной промышленности?