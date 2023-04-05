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СВС Транс» взяла в лизинг 75 вагонов для перевозки зерна

5 апреля 2023, 15:27
Фото: Пресс-служба Сбербанка
СберЛизинг заключил с «СВС Транс» договор, в рамках которого компания получит в лизинг 75 вагонов-хопперов для транспортировки зерна.

Договор лизинга был заключен на сумму 427,5 миллиона рублей, у компании появятся вагоны нового поколения с увеличенной осевой нагрузкой до 25 тонн. Срок действия контракта продлится три года. 
 
«СВС Транс» уже получила 50 вагонов, остальные придут до конца апреля. Эта сделка оказалась одной из крупнейших в сегменте малого бизнеса банка на территории СКФО. 
 
Добавим, что компания занимается различными видами перевозок, в том числе полевого шпата, из которого делают керамическую плитку. Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов, комментируя сделку, рассказал, что организация хочет заняться новым направлением - перевозкой зерновых. 
 
Вместе с этим рассматривается вопрос расширения парка вагонов до 300 штук до конца этого года, но подробностей пока нет.

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