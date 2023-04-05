СВС Транс» взяла в лизинг 75 вагонов для перевозки зерна

Договор лизинга был заключен на сумму 427,5 миллиона рублей, у компании появятся вагоны нового поколения с увеличенной осевой нагрузкой до 25 тонн. Срок действия контракта продлится три года.



«СВС Транс» уже получила 50 вагонов, остальные придут до конца апреля. Эта сделка оказалась одной из крупнейших в сегменте малого бизнеса банка на территории СКФО.



Добавим, что компания занимается различными видами перевозок, в том числе полевого шпата, из которого делают керамическую плитку. Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов, комментируя сделку, рассказал, что организация хочет заняться новым направлением - перевозкой зерновых.



Вместе с этим рассматривается вопрос расширения парка вагонов до 300 штук до конца этого года, но подробностей пока нет.