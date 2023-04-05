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Упрощенный налоговый вычет можно получить через "Центр-Инвест"

5 апреля 2023, 13:51
Фото: 1MI
Банк "Центр-Инвест" запустил новую услугу, в рамках которой можно получить упрощенный налоговый имущественный вычет, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Смысл заключается в том, что теперь не нужно собирать большой пакет документов, а срок проверки сокращается с трех до одного месяца. Этого удалось добиться за счет сотрудничества банка с Федеральной налоговой службой.

Теперь клиентам нет необходимости искать офисы налоговой, чтобы передать документы. Не придется заполнять и декларацию 3-НДФЛ, достаточно просто наличие Личного кабинета на сайте ФНС.

Заявление на получение вычета следует подавать в отделение банка, а жители Ростова могут это сделать дистанционно. Вместе с этим потребуется выполнить несколько условий:

- недвижимость, на которую оформляется вычет, должна быть в собственности после 2020 года;

- необходим личный кабинет на сайте ФНС, как говорилось ранее;

- статус заемщика или супруга (супруги) заемщика по ипотечному кредиту;

- человеку необходимо иметь официальную работу и "белую" зарплату;

- оформленная в ипотеку недвижимость не должна быть куплена у родственников.

Добавим, что владельцы карт "Центр-Инвест" могут оплачивать налоги без заполнения квитанций. Для этого следует воспользоваться сервисами Интернет-банк и Мобильный банк.

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