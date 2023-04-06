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Алексей Логвиненко: «Развитие города — это заслуга его жителей»

6 апреля 2023, 10:49
Фото: Алминистрация Ростова-на-Дону
В одном из конференц-залов ТЦ «Горизонт» 5 апреля не осталось свободных мест. Жители Ворошиловского района пришли на встречу с главой городской администрации Алексеем Логвиненко.

После доклада главы района Виктора Бережного, который обозначил все проблемы и достижения последних лет, стало ясно, что количество счастливых «ворошиловцев» в зале уверенно приближается к 100%. Говорили о многом: прежде всего речь шла о строительстве новых детских садов, спортивных объектов, реконструкции школ, парков и скверов, ремонте дорог, а также расселении жителей аварийных домов, которых в Ворошиловском районе, кстати, насчитывается девять.

Стоит напомнить, что по площади Ворошиловский район занимает сегодня 4-е место среди районов Ростова-на-Дону, однако он по-прежнему остается самым густонаселенным. На сегодняшний день здесь проживает 218,8 тысячи человек. Это — самый молодой район города и при этом самый большой по населению. В связи с увеличивающимися темпами строительства, здесь растет и количество многоквартирных домов. На сегодня их число в районе составляет 909.

Безусловно, зал не мог вместить такого количества жителей, поэтому большую часть аудитории составили представители различных советов, союзов и объединений. Но были среди них и простые горожане. Например 75-летняя Людмила Минеева, проживающая во дворах напротив ТЦ «Горизонт» обеспокоена вопросом нехватки дворников в управляющей компании «СпецСтрой».

— Вместо того, что обслуживать четыре или пять домов, наш дворник Игорь Иванович вынужден разрываться на 25 домов. Мне бы хотелось, чтобы городские власти повлияли на управляющую компанию и посодействовали в количестве увеличения штата дворников. Я ничего не хочу сказать, он хорошо убирает, но он один. А так нельзя, — обозначила свой вопрос пенсионерка.

Заместитель председателя районной организации ветеранов Николай Седов попросил заасфальтировать переулок Виноградный, а жители с улицы Вселенной установить вдоль дома на Орбитальной, 31 вместо деревянного спуска металлический.

Заместитель председателя ТОС «Дачный-2» Татьяна Лутченкова поблагодарила городскую администрацию за проделанную работу и попросила обустроить переезд через ручей Безымянный. На что Алексей Логвиненко ответил, что будет сделано и то, и другое.


— Неоднократно наши дорожные специалисты выезжали на место. Основной переезд сделаем в створе переулка Актюбинского. В этом году подготовим проект, и в следующем начнем его реализацию, — пояснил Алексей Логвиненко.

Подводя итог встречи с жителями Ворошиловского района, глава городской администрации пообещал решить все вопросы и отметил важность подобных встреч.
— У нас запланированы встречи главы администрации города с жителями каждого из 8 районов. Сегодняшнею встречу я бы назвал своевременной. Мы смогли послушать людей, понять их проблемы, просьбы и пожелания. Вопросы были самые разные: где-то попросили поменять лестницу с деревянной на железную, где-то — заасфальтировать 170 метров улицы. Все это для нас важно, и мы взяли в работу. Я уверен, что такие встречи дают возможность нам почувствовать жителей, понять их настрой и сделать выводы, — сказал глава.

Он также отметил активность «ворошиловцев» и поблагодарил их за вклад в развитие города.

— Санкции позволили «перезагрузить» нашу экономику. У нас отмечается существенный рост по всем экономическим показателям. За последние 3 года собственные доходы города увеличились почти вдвое и в прошлом году составили 21 миллиард рублей, а консолидированные увеличились с 33 миллиардов до 55 миллиардов рублей. Прежде всего, это заслуга жителей, — отметил Алексей Логвиненко.

Напомним, что подобные встречи пройдут во всех районах нашего города.

#Елена Янкевич
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