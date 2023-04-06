Алексей Логвиненко: «Развитие города — это заслуга его жителей»

Подводя итог встречи с жителями Ворошиловского района, глава городской администрации пообещал решить все вопросы и отметил важность подобных встреч.

— У нас запланированы встречи главы администрации города с жителями каждого из 8 районов. Сегодняшнею встречу я бы назвал своевременной. Мы смогли послушать людей, понять их проблемы, просьбы и пожелания. Вопросы были самые разные: где-то попросили поменять лестницу с деревянной на железную, где-то — заасфальтировать 170 метров улицы. Все это для нас важно, и мы взяли в работу. Я уверен, что такие встречи дают возможность нам почувствовать жителей, понять их настрой и сделать выводы, — сказал глава.