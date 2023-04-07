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За прошедший год 4000 дончан получили бесплатную юридическую помощь

7 апреля 2023, 07:27
Фото: 1MI
Данная услуга осуществляется в рамках регионального закона от 2012 года и позволяет жителям Ростовской области воспользоваться не только бесплатными услугами адвокатов, но и различными юридическими консультациями. Об этом рассказал заместитель главы Ростовской области Вадим Артемов.

Заместитель губернатора отметил, что бесплатную юридическую помощь получили граждане, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и представители других социально-незащищенных категорий.

По его словам, за прошлый год было проведено 3864 устных и 2578 письменных консультаций, а также было составлено 3608 документов правового характера. В этом направлении трудилось более ста адвокатов, 80 раз интересы граждан представлялись в судах и 10 раз — в государственных или муниципальных органах.

Стоит напомнить. что в рамках областного закона «Об оказании бесплатной юридической помощи в Ростовской области», бесплатную юридическую помощь  можно получить и в исполнительных органов региона. Таких как: министерство здравоохранения, министерство общего и профессионального образования, министерство строительства, архитектуры и территориального развития, министерство труда и социального развития, управление государственной службы занятости населения Ростовской области, государственная жилищная инспекция.

#Елена Янкевич
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