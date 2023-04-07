За прошедший год 4000 дончан получили бесплатную юридическую помощь

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Заместитель губернатора отметил, что бесплатную юридическую помощь получили граждане, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и представители других социально-незащищенных категорий.
По его словам, за прошлый год было проведено 3864 устных и 2578 письменных консультаций, а также было составлено 3608 документов правового характера. В этом направлении трудилось более ста адвокатов, 80 раз интересы граждан представлялись в судах и 10 раз — в государственных или муниципальных органах.
Стоит напомнить. что в рамках областного закона «Об оказании бесплатной юридической помощи в Ростовской области», бесплатную юридическую помощь можно получить и в исполнительных органов региона. Таких как: министерство здравоохранения, министерство общего и профессионального образования, министерство строительства, архитектуры и территориального развития, министерство труда и социального развития, управление государственной службы занятости населения Ростовской области, государственная жилищная инспекция.