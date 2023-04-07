За прошедший год 4000 дончан получили бесплатную юридическую помощь

По его словам, за прошлый год было проведено 3864 устных и 2578 письменных консультаций, а также было составлено 3608 документов правового характера. В этом направлении трудилось более ста адвокатов, 80 раз интересы граждан представлялись в судах и 10 раз — в государственных или муниципальных органах.