«Быстро давали потомство»: откуда появились и как прижились белки в парках Ростова

В газете «Вечерний Ростов» за 1978 год была опубликована любопытная заметка старшего охотоведа областной охотинспекции Казбанова под названием «Белки в парке». Он писал: «Первые белки появились в нашем городе в 1975 году. Их привезли из Киргизии и выпустили в парках имени М. Горького и Октябрьской революции. 80 белок-телеуток поселились в Ростове. Животные этого подвида отличаются голубовато-серой окраской зимнего меха и более других приспособлены к ростовскому климату».