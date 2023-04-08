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«Быстро давали потомство»: откуда появились и как прижились белки в парках Ростова

8 апреля 2023, 06:16
Фото: 1MI
«Быстро давали потомство»: откуда появились и как прижились белки в парках Ростова

Краевед Багдыков рассказал, откуда появились и как прижились белки в парках Ростова

Мы давно уже привыкли к тому, что в наших ростовских парках живут белки, которые не боятся людей и охотно кормятся с рук. Но так было не всегда. Массово белок в наш город стали завозить в 1975 году.

В газете «Вечерний Ростов» за 1978 год была опубликована любопытная заметка старшего охотоведа областной охотинспекции Казбанова под названием «Белки в парке». Он писал: «Первые белки появились в нашем городе в 1975 году. Их привезли из Киргизии и выпустили в парках имени М. Горького и Октябрьской революции. 80 белок-телеуток поселились в Ростове. Животные этого подвида отличаются голубовато-серой окраской зимнего меха и более других приспособлены к ростовскому климату».

Белка-телеутка отличается от своих сородичей крупным размером, хорошо размножается.

Кстати, далее в заметке старший охотовед писал, что белки у нас в городе отлично прижились и стали давать потомство. В 1976 году в Ростове было выпущено в парках еще несколько десятков белок. В 1978 году в городе жило уже несколько сотен белок.

В ростовских парках были установлены для пушистых животных специальные домики, напоминающие скворечники. Но многие белки стали сами себе сооружать гнезда в ветвях деревьев.

Питаются эти милые зверьки молодыми побегами хвойных и лиственных деревьев, желудями, корешками. Но не только. Не секрет, что ростовчане, как в советские годы, так и сегодня, подкармливают белок. Очаровательные пушистые непоседы любят семечки подсолнечные и тыквенные, орешки, свежие и сушеные фрукты.

Фото: 1MI

Старший охотовед Казбанов писал: «Если к белкам относиться дружелюбно, они быстро привыкают к людям, берут корм с рук. К сожалению, некоторые посетители парков злоупотребляют доверием белок, пытаются ловить их. Делать этого ни в коем случае нельзя. Зверьки могут стать пугливыми и даже покинуть места, где они постоянно жили. Хочется призвать всех ростовчан бережно относиться к белкам, ставшим замечательным украшением наших парков и дворов».

Я сегодня так же, как и старший охотовед В. Казбанов в 1978 году, хочу обратиться к жителям нашего города. Давайте будем бережно относиться к природе и братьям нашим меньшим! Ведь они украшают нашу жизнь, делая нас добрее.

Георгий Багдыков

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