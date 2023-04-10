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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Диетолог-консультант назвал черемшу, редис и ревень самыми полезными продуктами весны

10 апреля 2023, 09:47
Черемша, редис и ревень - наиболее полезные продукты весеннего сезона, говорит диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Местные сезонные овощи содержат больше питательных веществ, чем привезенные издалека. Черемша является самым полезным продуктом весеннего сезона, так как богата витамином С, витаминами группы В и каротиноидами.

Редис, который содержит витамин С, витамины группы В и каротиноиды, также очень полезен весной. В рацион можно добавить ревень, при этом можно есть только стебли, так как корни и листья токсичны. Об этом Известиям рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

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