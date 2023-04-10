Тарифы с общими пакетами услуг популярны у компаний розничной торговли – тренд Tele2

Tele2 проанализировала профиль потребления абонентов тарифа «Моя команда»: компания определила, каким бизнес-клиентам наиболее удобно пользоваться общим пакетом минут, гигабайтов и SMS. Такой тарифный план популярен у малого и среднего бизнеса – для крупных компаний чаще необходима разработка индивидуальных решений с учетом особенностей бизнеса. Tele2 подсчитала, что в среднем на каждого B2B-клиента «Моей команды» приходится 16 номеров – тариф наиболее распространен среди компаний, где работает до 15 человек. Этим можно объяснитьи то, что крупную долю среди клиентов такого тарифного плана составляют индивидуальные предприниматели – 79%, доля абонентов, зарегистрированных как юридические лица – 21%.