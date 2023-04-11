Организаторы конкурса «Экономика трансформаций» будут принимать заявки до 30 апреля

Заявки на участие поступили из Академии ИМСИТ (Краснодар), БУКЭП (Белгород), БГУ имени И. Г. Петровского (Брянск), ВолГУ (Волгоград), Волгоградского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, ГУУ (Москва). Также в список участников вошли студенты из ДГТУ (Ростов-на-Дону), Смоленского филиала РАНХиГС, ИрГУПС (Иркутск) и Красноярского института железнодорожного транспорта (филиал ИрГУПС), КубГМУ (Краснодар), КАГМС (Курск), Марийского государственного университета (Йошкар-Ола, Марий Эл), СКФУ (Ставрополь). Зарегистрировались на конкурс и участники из МГТУ им. Н. Э. Баумана (Москва), Пензенского филиала ФУ при Правительстве РФ, ПГУПС Императора Александра I (Санкт-Петербург), Ростовского филиала РТА (Ростов-на-Дону) и СГУ (Сочи).