Организаторы конкурса «Экономика трансформаций» будут принимать заявки до 30 апреля

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В проекте примут участие 150 российских и зарубежных вузов, включая студентов из Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и ряда других стран СНГ.
Заявки на участие поступили из Академии ИМСИТ (Краснодар), БУКЭП (Белгород), БГУ имени И. Г. Петровского (Брянск), ВолГУ (Волгоград), Волгоградского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, ГУУ (Москва). Также в список участников вошли студенты из ДГТУ (Ростов-на-Дону), Смоленского филиала РАНХиГС, ИрГУПС (Иркутск) и Красноярского института железнодорожного транспорта (филиал ИрГУПС), КубГМУ (Краснодар), КАГМС (Курск), Марийского государственного университета (Йошкар-Ола, Марий Эл), СКФУ (Ставрополь). Зарегистрировались на конкурс и участники из МГТУ им. Н. Э. Баумана (Москва), Пензенского филиала ФУ при Правительстве РФ, ПГУПС Императора Александра I (Санкт-Петербург), Ростовского филиала РТА (Ростов-на-Дону) и СГУ (Сочи).
Организаторы принимают работы от студентов, учащихся магистратуры и аспирантуры, научных работников и исследователей вузов. Для регистрации в конкурсе нужно заполнить заявку на сайте конкурса и приложить к ней свой проект с описанием рынка, стратегии, инвестиций и иными разделами, которые обеспечивают комплексность подхода к реализации структурных трансформаций.
Регистрация на конкурс будет открыта до 30 апреля. По итогам определят победителей в номинациях: самый активный вуз, самый активный факультет и лучший проект по экономике трансформаций.
Церемония награждения пройдет 26 мая – в День российского предпринимательства.
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