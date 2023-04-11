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Власти Непала работают над возобновлением прямых рейсов в Россию

11 апреля 2023, 15:17
Посол Непала в Москве Милан Радж Туладхар сообщил во вторник, 11 апреля, что власти Непала работают над возобновлением выполнения прямых рейсов в Россию.

Он подтвердил, что сейчас идут активные переговоры между двумя странами на эту тему. Напомним, что прямые рейсы между Россией и Непалом были приостановлены из-за пандемии COVID-19, - пишут Известия.

Ранее сообщалось, что с 2 мая 2023 года авиакомпания Royal Air Maroc начнет выполнять прямые рейсы между Россией и Марокко по маршруту Москва – Касабланка. Рейсы будут выполняться два раза в неделю до конца летнего сезона.

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