Власти Непала работают над возобновлением прямых рейсов в Россию

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Он подтвердил, что сейчас идут активные переговоры между двумя странами на эту тему. Напомним, что прямые рейсы между Россией и Непалом были приостановлены из-за пандемии COVID-19, - пишут Известия.
Ранее сообщалось, что с 2 мая 2023 года авиакомпания Royal Air Maroc начнет выполнять прямые рейсы между Россией и Марокко по маршруту Москва – Касабланка. Рейсы будут выполняться два раза в неделю до конца летнего сезона.