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Published Сегодня, 14:31

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Updated Сегодня, 14:34

Бывший заместитель начальника Московской таможни осужден на пять лет

12 апреля 2023, 14:31
Бывший заместитель начальника Московской таможни осужден на пять лет колонии строгого режима за получение взятки.

Согласно сообщению столичной прокуратуры от 12 апреля, Сергей Цуканов был признан виновным в получении 500 тыс. рублей от представителя коммерческой компании в октябре 2020 года. Деньги были переданы за помощь в получении разрешения на допуск во временную зону таможенного контроля к изъятым товарам представителям компании для их дальнейшего таможенного декларирования. После получения взятки Цуканов был задержан правоохранительными органами, - пишут Известия.

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