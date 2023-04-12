Бывший заместитель начальника Московской таможни осужден на пять лет

Согласно сообщению столичной прокуратуры от 12 апреля, Сергей Цуканов был признан виновным в получении 500 тыс. рублей от представителя коммерческой компании в октябре 2020 года. Деньги были переданы за помощь в получении разрешения на допуск во временную зону таможенного контроля к изъятым товарам представителям компании для их дальнейшего таможенного декларирования. После получения взятки Цуканов был задержан правоохранительными органами, - пишут Известия.