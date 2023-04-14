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Posted 14 апреля 14:49

Published 14 апреля 14:49

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

РЭО подвел итоги облета мусорных полигонов дронами

14 апреля 2023, 14:49
ППК "Российский экологический оператор" подвела итоги проекта по облету полигонов дронами, которые оснащены средствами лазерного сканирования. Главная цель проекта заключалась в том, чтобы определить остаточную вместимость полигонов и, как следствие, оставшийся срок службы объектов.

"Всего дроны облетели 496 действующих полигонов, включенных в федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в 62 регионах России. Помимо этого, мы выявляли нарушения, и их оказалось довольно много - более 2400", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что чаще всего на полигонах были зафиксированы отсутствие дезинфицирующих ванн, сетчатого ограждения, КПП, весов, а также выход мусора и фильтрата за границы отведенного участка. Глава РЭО также подчеркнул, что надзорные органы и органы местного самоуправления решат, что делать с нарушителями. 

РЭО запустил проект по облету полигонов дронами в мае 2022 года. Дроны вели лазерное воздушное сканирование. Сначала дрон с лидаром - средством мобильного лазерного сканирования - облетает полигон. Полученные измерения становятся основой для построения облака точек, наложения текстур, ортофотопланов. Кроме того, к объектам привязывается проектная документация. 

На цифровом двойнике полигона определяют фактически оставшийся срок службы объекта: остаточную вместимость, наличие нарушений, которые допустила эксплуатирующая организация, в частности выход навалов отходов за границы отведенного участка земли, выход фильтрата за пределы специально оборудованных мест. 

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