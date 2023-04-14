РЭО подвел итоги облета мусорных полигонов дронами

Posted 14 апреля 14:49
Published 14 апреля 14:49
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
"Всего дроны облетели 496 действующих полигонов, включенных в федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в 62 регионах России. Помимо этого, мы выявляли нарушения, и их оказалось довольно много - более 2400", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что чаще всего на полигонах были зафиксированы отсутствие дезинфицирующих ванн, сетчатого ограждения, КПП, весов, а также выход мусора и фильтрата за границы отведенного участка. Глава РЭО также подчеркнул, что надзорные органы и органы местного самоуправления решат, что делать с нарушителями.
РЭО запустил проект по облету полигонов дронами в мае 2022 года. Дроны вели лазерное воздушное сканирование. Сначала дрон с лидаром - средством мобильного лазерного сканирования - облетает полигон. Полученные измерения становятся основой для построения облака точек, наложения текстур, ортофотопланов. Кроме того, к объектам привязывается проектная документация.
На цифровом двойнике полигона определяют фактически оставшийся срок службы объекта: остаточную вместимость, наличие нарушений, которые допустила эксплуатирующая организация, в частности выход навалов отходов за границы отведенного участка земли, выход фильтрата за пределы специально оборудованных мест.