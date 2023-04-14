Законопроект депутатов о запрете продажи энергетиков критикуют Министерства

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Министерства указали на необходимость обсуждения таких поправок в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как регулирование продажи тонизирующих напитков уже осуществляется на общем рынке, - пишут Известия.
Эксперты считают, что депутатский законопроект о запрете продажи энергетиков навеян распространенным мнением о вреде таких напитков для здоровья, особенно несовершеннолетних. Однако, если так, то надо запрещать не только продажу, но и производство энергетиков для всех граждан.