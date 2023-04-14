Законопроект депутатов о запрете продажи энергетиков критикуют Министерства

Эксперты считают, что депутатский законопроект о запрете продажи энергетиков навеян распространенным мнением о вреде таких напитков для здоровья, особенно несовершеннолетних. Однако, если так, то надо запрещать не только продажу, но и производство энергетиков для всех граждан.