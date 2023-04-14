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Законопроект депутатов о запрете продажи энергетиков критикуют Министерства

14 апреля 2023, 10:35
Предложение депутатов о запрете продажи энергетических напитков получило критику со стороны Минпромторга и Минэкономразвития. Они отметили, что такой запрет может быть обоснован "эмоциональными, субъективными и оценочными суждениями".

Министерства указали на необходимость обсуждения таких поправок в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как регулирование продажи тонизирующих напитков уже осуществляется на общем рынке, - пишут Известия.

Эксперты считают, что депутатский законопроект о запрете продажи энергетиков навеян распространенным мнением о вреде таких напитков для здоровья, особенно несовершеннолетних. Однако, если так, то надо запрещать не только продажу, но и производство энергетиков для всех граждан.

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