Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Ставропольском переулке по неизвестной причине пропали решетки, из-за чего на дороге осталось углубление, через которое машины не могут проехать. Об этом рассказали водители, столкнувшиеся с проблемой.
Автор предположил, что эти решетки могли украсть неизвестные.
«В ближайшем приеме металлолома не пробовали поискать? В этом переулке полно камер на частных домах», — заявили пользователи в комментариях.
Другие написали, что эта ливневая канализация бесхозная, поэтому не принимают меры для ее восстановления.
Ранее в Ростове решили, кто будет платить за городские ливневки.