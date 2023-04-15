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Пропавшие решетки ливневки частично парализовали движение в Ростове-на-Дону

15 апреля 2023, 05:20
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на одной из улиц пропали решетки ливневки, из-за чего частично оказалось парализовано движение, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

В Ставропольском переулке по неизвестной причине пропали решетки, из-за чего на дороге осталось углубление, через которое машины не могут проехать. Об этом рассказали водители, столкнувшиеся с проблемой.

Автор предположил, что эти решетки могли украсть неизвестные.

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«В ближайшем приеме металлолома не пробовали поискать? В этом переулке полно камер на частных домах», — заявили пользователи в комментариях.

Другие написали, что эта ливневая канализация бесхозная, поэтому не принимают меры для ее восстановления.

Ранее в Ростове решили, кто будет платить за городские ливневки.

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