Отдых на майские обойдётся примерно в 30 000 рублей на человека

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
В беседе с журналистом NEWS.ru он заявил, что бюджетное путешествие на майские обойдётся в среднем по 30 000 рублей на человека. Это стоимость трёхдневного отдыха для двоих. Также Барзыкин отметил, что средняя стоимость отдыха на майские в РФ осталась на прошлогоднем уровне.
Гостиница с завтраком в эти дни обойдётся минимум 3000 – 4000 рублей в сутки. При этом, в южных регионах Российской Федерации, стоимость бронирования зависит от времени – чем раньше, тем дешевле.
Ранее были названы наиболее популярные внутренние туристические направления. Это Санкт-Петербург, Карелия, Москва и Московская область, Золотое кольцо, Черноморское побережье (Сочи), Казань и Северный Кавказ. В тройку наиболее популярных внешних направлений вошли Турция, Эмираты, Белоруссия.