Отдых на майские обойдётся примерно в 30 000 рублей на человека

В беседе с журналистом NEWS.ru он заявил, что бюджетное путешествие на майские обойдётся в среднем по 30 000 рублей на человека. Это стоимость трёхдневного отдыха для двоих. Также Барзыкин отметил, что средняя стоимость отдыха на майские в РФ осталась на прошлогоднем уровне.