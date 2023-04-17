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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Отдых на майские обойдётся примерно в 30 000 рублей на человека

17 апреля 2023, 12:00
По словам вице-президент Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, россияне не отказываются от отдыха. Более того, общее количество туристов растёт.

В беседе с журналистом NEWS.ru он заявил, что бюджетное путешествие на майские обойдётся в среднем по 30 000 рублей на человека. Это стоимость трёхдневного отдыха для двоих. Также Барзыкин отметил, что средняя стоимость отдыха на майские в РФ осталась на прошлогоднем уровне.

Гостиница с завтраком в эти дни обойдётся минимум 3000 – 4000 рублей в сутки. При этом, в южных регионах Российской Федерации, стоимость бронирования зависит от времени – чем раньше, тем дешевле.

Ранее были названы наиболее популярные внутренние туристические направления. Это Санкт-Петербург, Карелия, Москва и Московская область, Золотое кольцо, Черноморское побережье (Сочи), Казань и Северный Кавказ. В тройку наиболее популярных внешних направлений вошли Турция, Эмираты, Белоруссия.



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