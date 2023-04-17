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Updated Сегодня, 12:17

Пассажирский поезд столкнулся с товарным в Бангладеш, пострадали десятки людей

17 апреля 2023, 12:15
Столкновение пассажирского и товарного поездов произошло на железнодорожной станции в Бангладеш, минимум 30 человек пострадали.

Как сообщает газета The Daily Star, инцидент произошел в районе Кумилла, пассажирский поезд, двигавшийся со скоростью 70 км/ч, столкнулся с неподвижным товарным составом, после чего пять вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов. Пять человек были госпитализированы с тяжелыми травмами. Представитель Bangladesh Railway заявил, что неисправная система сигнализации стала причиной инцидента. Однако гендиректор железной дороги переложил ответственность на машиниста пассажирского поезда, заявив, что тот должен был заметить неработающий сигнал и остановить поезд, пишет газета “Известия”.

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