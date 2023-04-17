Взрыв газового баллона в жилом доме в Казахстане: пострадало более 10 человек

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Взрыв произошел около 05:00 (03:00 мск) 17 апреля в жилом двухэтажном доме, расположенном во 2-м микрорайоне. По предварительным данным, 11 человек пострадали, пишет nation-news.ru
Инцидент привел к обрушению подъезда на площади 150 квадратных метров. Всего в доме находятся 12 квартир, а его общая площадь составляет 600 квадратных метров.
На месте происшествия работают более 50 спасателей, кинологи и десять единиц спецтехники. Кроме того, на место прибыли кареты скорой помощи и представители местных исполнительных органов.