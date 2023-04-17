Взрыв газового баллона в жилом доме в Казахстане: пострадало более 10 человек

По меньшей мере 11 человек пострадали в результате взрыва газового баллона в городе Жанаозен, Казахстан, согласно информации, предоставленной республиканским управлением МЧС.