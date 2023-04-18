Александр Ищенко: «Необходимо расширить перечень объектов социальной газификации»

Еще одно обращение донские депутаты направят президенту России. По их мнению, город Шахты заслуживает присвоения ему почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». С этой инициативой выступили сами шахтинцы. Их поддержали местные власти, а затем и в Заксобрании Ростовской области. Как считает спикер донского парламента, шахтерский город-труженик однозначно достоин этого высокого почетного звания.