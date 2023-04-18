Александр Ищенко: «Необходимо расширить перечень объектов социальной газификации»

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Донские депутаты единогласно выступили за дополнение программы бесплатной газификации учреждениям культуры, физической культуры и спорта, а также модульными зданиями. Такое решение поможет снизить финансовую нагрузку с муниципалитетов.
«Пока за рамками программы социальной газификации остаются учреждения культуры, физической культуры и спорта, то есть дома культуры, библиотеки, спорткомплексы. У нас в Ростовской области немало таких объектов, которые, на наш взгляд, должны быть газифицированы», - уверен председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Ранее в программу газификации на льготных условиях были включены государственные и муниципальные образовательные и медицинские учреждения, находящиеся в объектах капитального строительства газифицированных населенных пунктов.
Еще одно обращение донские депутаты направят президенту России. По их мнению, город Шахты заслуживает присвоения ему почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». С этой инициативой выступили сами шахтинцы. Их поддержали местные власти, а затем и в Заксобрании Ростовской области. Как считает спикер донского парламента, шахтерский город-труженик однозначно достоин этого высокого почетного звания.
Очередным важным решением донского парламента стало расширение социальных гарантий для мобилизованных, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и членов их семей. Согласно поправкам, внесенным в областной закон «Об обращениях граждан», эта категория граждан наделена правом внеочередного личного приема в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Кроме того, на заседании донского парламента был принят областной закон, предусматривающий создание в Ростовской области вытрезвителей. Первые специализированные учреждения на Дону, где будет оказываться помощь людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, появятся не ранее лета 2024 года.